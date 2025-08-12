Авторизация

ЄС запропонував Вірменії та Азербайджану допомогу у виконанні мирної угоди

 

ЄС запропонував Вірменії та Азербайджану, які 8 серпня підписали мирну угоду, підтримку у реалізації домовленостей та задля повної нормалізації відносин між країнами.

Про це у вівторок повідомили у зовнішньополітичній службі ЄС, пише "Європейська правда",

У службі повідомили, що у понеділок в другій половині дня глава дипломатії ЄС Кая Каллас провела телефонні переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану Араратом Мірзояном та Джейхуном Байрамовим.

"Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки запропонувала підтримку ЄС у реалізації угоди, інвестиції в транспортне сполучення та допомогу з повною нормалізацією відносин між Вірменією та Азербайджаном", - повідомили у службі.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".
 

