Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС запропонував Вірменії та Азербайджану допомогу у виконанні мирної угоди
11:56 12.08.2025 |
ЄС запропонував Вірменії та Азербайджану, які 8 серпня підписали мирну угоду, підтримку у реалізації домовленостей та задля повної нормалізації відносин між країнами.
Про це у вівторок повідомили у зовнішньополітичній службі ЄС, пише "Європейська правда",
У службі повідомили, що у понеділок в другій половині дня глава дипломатії ЄС Кая Каллас провела телефонні переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану Араратом Мірзояном та Джейхуном Байрамовим.
"Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки запропонувала підтримку ЄС у реалізації угоди, інвестиції в транспортне сполучення та допомогу з повною нормалізацією відносин між Вірменією та Азербайджаном", - повідомили у службі.
8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|США передумали: мита на золоті злитки не буде
|В Іраку стався масштабний блекаут через аномальну спеку та наплив паломників
|FT: європейські військові заводи розширюються втричі швидше, ніж до війни
|ЄС запропонував Вірменії та Азербайджану допомогу у виконанні мирної угоди
|Китайські НПЗ скорочують закупівлі в Саудівській Аравії
|На Алясці відбудеться мітинг проти візиту Путіна
Бізнес
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав