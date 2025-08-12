Фінансові новини
На Алясці відбудеться мітинг проти візиту Путіна
09:50 12.08.2025 |
У Анкориджі, штат Аляска, 14 серпня відбудеться мітинг протесту проти присутності міжнародного військового злочинця у штаті, учасники акції висловлюють рішучу незгоду з рішенням президента, який, зі схвалення губернатора, направив офіційне запрошення Путіну.
В анонсі акції, опублікованому організацією Stand Up Alaska на платформі Mobilize, зазначено: "Зі схвалення губернатора президент направив запрошення Володимиру Путіну, і ми тут, щоб надіслати чіткий сигнал як Дональду Трампу, так і Путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму".
Учасники закликають жителів штату приєднатися, щоб їхній голос був почутий.
