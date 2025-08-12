Авторизация

Китай продовжив на 90 днів відтермінування 24% додаткового митного тарифу на американський імпорт

 

Китай погодився продовжити ще на 90 днів - до 12 листопада 2025 року - відтермінування впровадження додаткового 24% митного тарифу на товари зі США, зберігаючи при цьому 10% тарифів, повідомляється у заяві Міністерства торгівлі КНР.

За підсумками лондонських і стокгольмських економічних і торгових переговорів, що відбулися у червні-липні 2025 року, обидві сторони взяли на себе зобов'язання щодо продовження призупинення окремих тарифів на 90 днів - до 12 листопада 2025 року.

"Китай продовжуватиме призупиняти впровадження 24% мит на товари США на 90 днів з 12 серпня 2025 року, зберігаючи при цьому решту 10% мит, що стягуються на ці товари", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який продовжує на 90 днів відстрочку повернення високих мит на китайські товари, в понеділок телеканалу CNBC повідомив високопосадовець Білого дому.

За його словами, документ було підписано за кілька годин до завершення дії попередньої паузи, яка мала сплинути опівночі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

