Трамп підписав указ про продовження митного перемир'я з Китаєм на 90 днів

 

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє підвищення торгових мит на китайські товари. Розпорядження діятиме 90 днів. Воно введено в дію за кілька годин до закінчення крайнього терміну, відведеного ним для переговорів між Вашингтоном і Пекіном.

«Цей захід необхідний для сприяння продовженню та продуктивному обговоренню з Китаєм питань усунення торговельних дисбалансів, недобросовісної торговельної практики, розширення доступу до ринку для американського експорту та узгодження дій зі США з питань національної безпеки та економіки», - йдеться у повідомленні Білого дому.

Таким чином, Сполучені Штати продовжили призупинення підвищених мит на китайський імпорт до 10 листопада 2025 року. Поточний 10% взаємний тариф залишається чинним протягом цього періоду.

В той же час було опублікувало спільну заяву за результатами американо-китайських переговорів у Стокгольмі, в якій йдеться про те, що і США, і Китай з 12 серпня застосовуватимуть 10-відсоткове мито щодо один одного, а Пекін також «вживатиме або зберігатиме необхідні заходи для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів проти США, як було погоджено в Женевській спільній декларації».

Навесні Трамп наказав підвищити мита на китайські товари до 125, а потім до 145 відсотків, пізніше це рішення було відкладено на час переговорів про взаємні торгові поступки.

Крім раніше введених мит, китайському експорту в США загрожує ще одна ініціатива Трампа - обіцяне підвищення мит для торгових партнерів Росії. На початку серпня він казав, що припускає, що цей захід торкнеться і Пекіна. Китай дав зрозуміти, що не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти.
За матеріалами: Радіо Свобода
