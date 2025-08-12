Фінансові новини
12.08.25
13:28
RSS
мапа сайту
Трамп підписав указ про продовження митного перемир'я з Китаєм на 90 днів
08:31 12.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє підвищення торгових мит на китайські товари. Розпорядження діятиме 90 днів. Воно введено в дію за кілька годин до закінчення крайнього терміну, відведеного ним для переговорів між Вашингтоном і Пекіном.
«Цей захід необхідний для сприяння продовженню та продуктивному обговоренню з Китаєм питань усунення торговельних дисбалансів, недобросовісної торговельної практики, розширення доступу до ринку для американського експорту та узгодження дій зі США з питань національної безпеки та економіки», - йдеться у повідомленні Білого дому.
Таким чином, Сполучені Штати продовжили призупинення підвищених мит на китайський імпорт до 10 листопада 2025 року. Поточний 10% взаємний тариф залишається чинним протягом цього періоду.
В той же час було опублікувало спільну заяву за результатами американо-китайських переговорів у Стокгольмі, в якій йдеться про те, що і США, і Китай з 12 серпня застосовуватимуть 10-відсоткове мито щодо один одного, а Пекін також «вживатиме або зберігатиме необхідні заходи для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів проти США, як було погоджено в Женевській спільній декларації».
Навесні Трамп наказав підвищити мита на китайські товари до 125, а потім до 145 відсотків, пізніше це рішення було відкладено на час переговорів про взаємні торгові поступки.
Крім раніше введених мит, китайському експорту в США загрожує ще одна ініціатива Трампа - обіцяне підвищення мит для торгових партнерів Росії. На початку серпня він казав, що припускає, що цей захід торкнеться і Пекіна. Китай дав зрозуміти, що не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти.
