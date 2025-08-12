Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп розповів, чому він не запровадив вторинних санкцій і тарифів проти Росії

 

Президент США Дональд Трамп не ввів обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера.

Трамп прокоментував свої плани запровадити санкції і мита проти покупців російської нафти, які він так і не реалізував.

"Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити", - зазначив він.

Трамп додав, що він хотів би бачити припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін.

"Для танго потрібні двоє. У мене буде зустріч наступного тижня з ним (із Путіним), у мене хороші стосунки з ним, хоча я не був із ним хорошим", - зазначив американський лідер.

Обіцянка Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запевняв, що якщо до 8 серпня російський диктатор Володимир Путін не почне перемир'я з Україною, він введе проти Росії вторинні санкції і мита.

Американський лідер підкреслював, що Путін "жене Росії купу маячні", оскільки після дзвінків він починає обстрілювати мирні міста України.

Минулого тижня в західних ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп все ж таки введе проти Росії вторинні санкції. Але 8 серпня цього так і не сталося. Натомість президент анонсував свою зустріч із Путіним.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

