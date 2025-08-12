Фінансові новини
Трамп розповів, чому він не запровадив вторинних санкцій і тарифів проти Росії
23:25 11.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп не ввів обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера.
Трамп прокоментував свої плани запровадити санкції і мита проти покупців російської нафти, які він так і не реалізував.
"Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити", - зазначив він.
Трамп додав, що він хотів би бачити припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін.
"Для танго потрібні двоє. У мене буде зустріч наступного тижня з ним (із Путіним), у мене хороші стосунки з ним, хоча я не був із ним хорошим", - зазначив американський лідер.
Обіцянка Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запевняв, що якщо до 8 серпня російський диктатор Володимир Путін не почне перемир'я з Україною, він введе проти Росії вторинні санкції і мита.
Американський лідер підкреслював, що Путін "жене Росії купу маячні", оскільки після дзвінків він починає обстрілювати мирні міста України.
Минулого тижня в західних ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп все ж таки введе проти Росії вторинні санкції. Але 8 серпня цього так і не сталося. Натомість президент анонсував свою зустріч із Путіним.
