- 12.08.25
- 01:38
RSS
мапа сайту
Трамп розгорне на вулицях Вашингтона Національну гвардію та візьме під контроль місцеву поліцію
23:07 11.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що бере під прямий федеральний контроль поліцію округу Колумбія та розгорне на вулицях Вашингтона військових Національної гвардії.
Про це пише Reuters.
Він пояснив, що це потрібно для боротьби зі злочинністю та очищення міста від безхатьків, наголосивши: «Нашу столицю захопили жорстокі банди та кровожерливі злочинці».
Reuters зазначає, що сотні офіцерів та агентів із понад десятка федеральних агентств, включно з FBI, ICE, DEA та ATF уже посилили присутність у місті.
Мер Вашингтона від Демократичної партії Мюріел Боузер заперечила заяви Трампа, заявивши, що в місті «не спостерігається сплеску злочинності». Вона наполягає, що у 2024 році рівень насильницьких злочинів досяг найнижчого рівня за понад три десятиліття.
За даними поліції міста, насильницькі злочини скоротилися на 26% за перші сім місяців 2025 року після падіння на 35% у 2024 році, а загальний рівень злочинності знизився на 7%.
Однак насильство із застосуванням вогнепальної зброї залишається проблемою для Вашингтона. Так, у 2023 році американська столиця займала третю позицію за рівнем вбивств із застосуванням вогнепальної зброї серед міст США з населенням понад 500 000 людей, йшлося у звіті правозахисної групи контролю над зброєю Everytown for Gun Safety.
Перед своєю публічною заявою Трамп написав допис, в якому пообіцяв виселити з Вашингтона всіх безхатьків, а також заявив, що буде боротися зі злочинністю. Проте тоді він не надав подробиць.
Раніше президент США відправляв Національну гвардію до міста під керуванням демократів. Так, у червні він розгорнув у Лос-Анджелесі 5000 військовослужбовців у відповідь на протести проти імміграційних рейдів. Місцева влада заявляла, що це непотрібний та провокаційний захід.
