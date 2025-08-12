Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саратовський нафтопереробний завод перестав приймати нафту після дронової атаки — Bloomberg

 

Саратовський нафтопереробний завод російської держкорпорації припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

Саратовський нафтопереробний завод, розташований у Поволжі, має проєктну потужність переробки близько 140 тис. барелів нафти на день. Його тривала зупинка може вплинути на внутрішній ринок бензину у Росії, оптові ціни на який рекордно зросли.

Напередодні у Генштабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 10 серпня Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Саратовському НПЗ. внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Як повідомлялося, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" - Рязанський нафтопереробний завод - вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" - Новокуйбишевський - взагалі призупинив переробку нафти, повідомляло Reuters.

В ніч на 7 серпня українські безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

Раніше голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов визнав, що російські нафтові компанії мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів через санкції.

Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.

Складнощі з ремонтом пов'язані з тим, що російські НПЗ критично залежні від імпортного обладнання: вони будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, таких як UOP та ABB - вони забезпечували технології та програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших заводів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес