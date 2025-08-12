Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 01:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Саратовський нафтопереробний завод перестав приймати нафту після дронової атаки — Bloomberg
23:01 11.08.2025 |
Саратовський нафтопереробний завод російської держкорпорації припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.
Саратовський нафтопереробний завод, розташований у Поволжі, має проєктну потужність переробки близько 140 тис. барелів нафти на день. Його тривала зупинка може вплинути на внутрішній ринок бензину у Росії, оптові ціни на який рекордно зросли.
Напередодні у Генштабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 10 серпня Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Саратовському НПЗ. внаслідок влучання БпЛА на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.
Як повідомлялося, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" - Рязанський нафтопереробний завод - вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" - Новокуйбишевський - взагалі призупинив переробку нафти, повідомляло Reuters.
В ніч на 7 серпня українські безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату, повідомляли у Генштабі ЗСУ.
Раніше голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов визнав, що російські нафтові компанії мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів через санкції.
Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.
Складнощі з ремонтом пов'язані з тим, що російські НПЗ критично залежні від імпортного обладнання: вони будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, таких як UOP та ABB - вони забезпечували технології та програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших заводів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
ТОП-НОВИНИ
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Каллас після засідання голів МЗС ЄС заявила про нові санкції проти Росії
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Трамп розповів, чого чекає від зустрічі з Путіним
|Трамп: Зеленського не буде на переговорах з Путіним на Алясці
|Трамп: Подзвоню Зеленському після зустрічі з Путіним
|Трамп розповів, чому він не запровадив вторинних санкцій і тарифів проти Росії
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів