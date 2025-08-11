Авторизация

В Індії закликають бойкотувати американські бренди через мита Трампа

 

Після введення 50% мита на індійські товари прихильники Моді та бізнесмени закликають відмовитися від американських брендів.

Про це пише Reuters.

В Індії зростає хвиля закликів бойкотувати американські бренди на тлі нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді та його прихильники закликають підтримувати місцевих виробників і зменшити залежність від імпортної продукції.

Мита у розмірі 50% на індійські товари, за словами експортерів, загрожують відносинам між Нью-Делі та Вашингтоном. Під заклики бойкоту потрапили такі компанії, як McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Apple та інші.

Співзасновник Wow Skin Science Маніш Чоудхарі у відеозверненні закликав зробити "Made in India" світовим трендом, а керівник DriveU Рахм Шастрі заявив, що Індії потрібні власні аналоги Twitter, Google, YouTube та WhatsApp.

Патріотичні заклики підхопили й громадські організації, зокрема Swadeshi Jagran Manch, пов'язана з партією Моді. Вони проводять мітинги та розповсюджують списки індійських альтернатив імпортним товарам.

За матеріалами: Економічна правда
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

