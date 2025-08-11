Фінансові новини
В Індії закликають бойкотувати американські бренди через мита Трампа
17:34 11.08.2025 |
Після введення 50% мита на індійські товари прихильники Моді та бізнесмени закликають відмовитися від американських брендів.
Про це пише Reuters.
В Індії зростає хвиля закликів бойкотувати американські бренди на тлі нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.
Прем'єр-міністр Нарендра Моді та його прихильники закликають підтримувати місцевих виробників і зменшити залежність від імпортної продукції.
Мита у розмірі 50% на індійські товари, за словами експортерів, загрожують відносинам між Нью-Делі та Вашингтоном. Під заклики бойкоту потрапили такі компанії, як McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Apple та інші.
Співзасновник Wow Skin Science Маніш Чоудхарі у відеозверненні закликав зробити "Made in India" світовим трендом, а керівник DriveU Рахм Шастрі заявив, що Індії потрібні власні аналоги Twitter, Google, YouTube та WhatsApp.
Патріотичні заклики підхопили й громадські організації, зокрема Swadeshi Jagran Manch, пов'язана з партією Моді. Вони проводять мітинги та розповсюджують списки індійських альтернатив імпортним товарам.
