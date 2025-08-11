Боротьба з «тіньовим флотом» РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів

З 11 серпня Норвегія починає перевіряти іноземні нафтові танкери в межах своєї економічної зони й запитувати у них інформацію про страхове покриття.

Про це повідомляє видання Regjeringen.no з посиланням на рішення норвезького уряду.

Основна мета - знизити екологічні ризики морського судноплавства та активніше протидіяти трафіку "тіньового флоту", який становить загрозу безпеці на морі та допомагає фінансувати російську війну, пояснили в уряді Норвегії.

Опрацюванням запитів займатиметься Берегова адміністрація, перевіркою даних - Морська адміністрація. Пілотний проєкт працюватиме шість місяців, після чого влада планує перевірити його ефективність, зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Німеччина оголосила, що вживатиме додаткових заходів для подальшої протидії так званому "тіньовому флоту" Росії, що діє в Балтійському та Північному морях.

Зокрема, починаючи з 1 липня німецька влада почала вимагати від танкерів, що проходять повз територіальні води країни, повідомляти про наявність страхового покриття на випадок розливу нафти.