Боротьба з «тіньовим флотом» РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів
16:58 11.08.2025
З 11 серпня Норвегія починає перевіряти іноземні нафтові танкери в межах своєї економічної зони й запитувати у них інформацію про страхове покриття.
Про це повідомляє видання Regjeringen.no з посиланням на рішення норвезького уряду.
Основна мета - знизити екологічні ризики морського судноплавства та активніше протидіяти трафіку "тіньового флоту", який становить загрозу безпеці на морі та допомагає фінансувати російську війну, пояснили в уряді Норвегії.
Опрацюванням запитів займатиметься Берегова адміністрація, перевіркою даних - Морська адміністрація. Пілотний проєкт працюватиме шість місяців, після чого влада планує перевірити його ефективність, зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, раніше Німеччина оголосила, що вживатиме додаткових заходів для подальшої протидії так званому "тіньовому флоту" Росії, що діє в Балтійському та Північному морях.
Зокрема, починаючи з 1 липня німецька влада почала вимагати від танкерів, що проходять повз територіальні води країни, повідомляти про наявність страхового покриття на випадок розливу нафти.
