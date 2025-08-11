Глава МЗС Чехії застеріг Україну від згортання реформ: підтримка не є безмежною

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, що розпочав у понеділок візит до України, застеріг Київ від сповільнення темпу реформ, наголошуючи: підтримка не є безмежною.

Про це Ліпавський написав у колонці, що вийшла на "Європейській правді".

За словами міністра, українці усвідомлюють, що у майбутньому безпеку і процвітання країни забезпечить лише інтеграція країни до Європейського Союзу і НАТО.

Він запевнив, що на цьому шляху Україна має підтримку Праги - та допомога, однак, має свої умови. "У цьому Україна має нашу велику підтримку, хоча і не безмежну", - написав Ліпавський.

Міністр дав зрозуміти, що підтримка продовжиться за умови, що Україна буде дотримуватись визначених вимог.

"Україна не повинна сповільнювати реформи в країні, так само як і не повинна ставити під сумнів верховенство права та антикорупційні заходи. Це - крихкі, але необхідні складові правил українського шляху до Європи. Ми не відступимо від цих вимог", - заявив глава чеської дипломатії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський 11 серпня розпочав свій шостий візит до України.