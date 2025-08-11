Фінансові новини
Криза посилюється: В уряді Росії визнали загрозу банкрутства кожного п'ятого забудовника
12:18 11.08.2025 |
Майже 20% російських будівельних компаній опинилися під загрозою банкрутства на тлі падіння попиту і високої ключової ставки, що робить іпотеку невигідною.
Про це заявив російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, повідомляє The Moscow Times.
За його словами, майже кожна п'ята будівельна компанія у РФ вже перенесла строки здачі об'єктів щонайменше на пів року.
"Це не означає, що вони точно збанкрутують - можуть і добудувати", - припустив він.
Хуснуллін попередив, що якщо високий рівень ставки збережеться ще пів року, не буде припливу коштів у галузь і підтримки іпотеки, а інвестактивність громадян не відновиться, частка девелоперів на межі банкрутства може зрости до понад 30%.
Після згортання в липні 2024 року масових програм пільгової іпотеки, за оцінкою Хуснулліна, ринок звичайних кредитів на житло "майже перестав існувати". Наразі близько 80% позик оформлюється за програмами з держпідтримкою (зокрема для сімей із дітьми), і лише 20% - на ринкових умовах.
Тиск на фінансову стабільність компаній підтверджує й статистика. Так за даними Macon на основі "Дом.рф", у першому півріччі 2025 року дев'ять із 20 найбільших девелоперів різко зменишили виручку. Зокрема, у "Югстройинвест" падіння сягнуло 45% - до 29 млрд руб., у ГК "Точно" - 43% (до 10 млрд руб.), у Setl Group - 41%.
За оцінками "Дом.рф", у січні-червні реалізація нового житла скоротилася до 10,4 млн кв. м (-26% рік до року), а в грошовому виразі - на 16%, або на 2,1 трлн руб.
