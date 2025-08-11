Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї

NVIDIA та AMD погодилися на "вкрай незвичну" угоду з урядом США, щоб відновити продаж попередніх поколінь ШІ-чипів китайським компаніям. Як повідомляє Financial Times, виробники передаватимуть по 15% доходів від реалізації цих чипів на користь федерального бюджету США.

Мова йде про H20 від NVIDIA та MI308 від AMD - спеціально обмежені версії флагманських прискорювачів, адаптовані під експортні обмеження. Джерела видання стверджують, що адміністрація США ще не вирішила, на що саме підуть отримані кошти.

За словами американського посадовця, угода стала частиною домовленостей, які дозволили "відкрити ворота" для обмежених поставок, зберігаючи при цьому контроль над стратегічними технологіями.

Нагадаємо, нещодавно у США заарештували двох громадян Китаю за контрабанду найсучасніших ШІ-чипів NVIDIA. До речі, контрабанда високотехнологічних чипів стала гострою проблемою для Вашингтона. За даними Financial Times, після посилення обмежень Дональдом Трампом на початку 2025 року до Китаю потрапили чипи NVIDIA на понад $1 млрд.

