Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
12:05 11.08.2025 |
NVIDIA та AMD погодилися на "вкрай незвичну" угоду з урядом США, щоб відновити продаж попередніх поколінь ШІ-чипів китайським компаніям. Як повідомляє Financial Times, виробники передаватимуть по 15% доходів від реалізації цих чипів на користь федерального бюджету США.
Мова йде про H20 від NVIDIA та MI308 від AMD - спеціально обмежені версії флагманських прискорювачів, адаптовані під експортні обмеження. Джерела видання стверджують, що адміністрація США ще не вирішила, на що саме підуть отримані кошти.
За словами американського посадовця, угода стала частиною домовленостей, які дозволили "відкрити ворота" для обмежених поставок, зберігаючи при цьому контроль над стратегічними технологіями.
Нагадаємо, нещодавно у США заарештували двох громадян Китаю за контрабанду найсучасніших ШІ-чипів NVIDIA. До речі, контрабанда високотехнологічних чипів стала гострою проблемою для Вашингтона. За даними Financial Times, після посилення обмежень Дональдом Трампом на початку 2025 року до Китаю потрапили чипи NVIDIA на понад $1 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|В Індії закликають бойкотувати американські бренди через мита Трампа
|У Британії планують зобов'язати водіїв, старших за 70 років, перевіряти зір
|Боротьба з «тіньовим флотом» РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів