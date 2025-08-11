Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Білорусі дев'ятий місяць поспіль фіксують від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі - розвідка

 

У Білорусі у січні-червні 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами збільшився на 600 млн доларів і сягнув 3,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Укрінформ.

Країна експортувала продукції на 19 млрд доларів, тоді як імпорт зріс до 22,2 млрд доларів. Водночас експорт скоротився на 3,7 % у річному вимірі, а імпорт навпаки зріс на 3,3 %.

Основний негатив - торгівля з країнами так званої "дальньої дуги", куди поставки знизилися на 13,5 %. Натомість імпорт із цих країн зріс на 9%, попри часті дипломатичні візити білоруських чиновників.

Позитивне сальдо з СНД, зокрема з Росією, залишається (+1 млрд доларів), проте його динаміка слабшає: річне зростання експорту становить лише 0,5 %. Причини - жорстка монетарна політика РФ, висока ключова ставка та скорочення споживчого попиту. До того ж білоруські компанії стикаються з конкуренцією на російському ринку - з боку як місцевих виробників, так і імпорту з Китаю. Від'ємне сальдо фіксується дев'ятий місяць поспіль.
Ключові теги: Білорусь
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес