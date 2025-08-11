У Білорусі дев'ятий місяць поспіль фіксують від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі - розвідка

У Білорусі у січні-червні 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами збільшився на 600 млн доларів і сягнув 3,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Укрінформ.

Країна експортувала продукції на 19 млрд доларів, тоді як імпорт зріс до 22,2 млрд доларів. Водночас експорт скоротився на 3,7 % у річному вимірі, а імпорт навпаки зріс на 3,3 %.

Основний негатив - торгівля з країнами так званої "дальньої дуги", куди поставки знизилися на 13,5 %. Натомість імпорт із цих країн зріс на 9%, попри часті дипломатичні візити білоруських чиновників.

Позитивне сальдо з СНД, зокрема з Росією, залишається (+1 млрд доларів), проте його динаміка слабшає: річне зростання експорту становить лише 0,5 %. Причини - жорстка монетарна політика РФ, висока ключова ставка та скорочення споживчого попиту. До того ж білоруські компанії стикаються з конкуренцією на російському ринку - з боку як місцевих виробників, так і імпорту з Китаю. Від'ємне сальдо фіксується дев'ятий місяць поспіль.