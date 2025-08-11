Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки Таїланду припинили відкривати рахунки росіянам
10:45 11.08.2025 |
Більшість банків Таїланду припинили масове відкриття рахунків громадянам Росії. Так, тепер відкрити рахунок можна лише за наявності віз певних категорій - B (робоча віза, work permit), ED long (навчання в університеті, термін 4 роки) та ED short (навчання у мовній школі, термін від 1 року). Без таких віз відкриття рахунку стає практично неможливим.
Про це розповіли двоє росіян, які проживають у Таїланді, працюють у сфері нерухомості та візової підтримки, передає The Moscow Times.
Також про це пишуть учасники найбільших російськомовних Telegram-спільнот у Таїланді.
Поки рахунки не відкривають навіть власникам нерухомості.
"Ніхто в жодному (банку) вже давно відкрити рахунок не може", - сказав один зі співрозмовників видання
Інший росіянин, який обійшов майже десяток тайських банків (Krungsri, Krungthai, UOB, Kasikorn, SCB, TTB та інші), але зрештою "отримав лише душевну травму". Всюди від нього вимагали довгострокову візу.
Таїланд тривалий час дозволяв відкриття рахунків росіянами без довгострокових віз, чим часто користувалися туристи, які активно отримували тайські банківські картки. Але відкриття рахунків для таких клієнтів повністю зупинилося.
Спочатку припинив відкривати рахунки найбільший банк країни - Bangkok Bank, а потім його політика поширилася на всю місцеву банківську систему. Тепер росіяни без тривалих віз користуються криптогаманцями або маловідомими платіжними системами.
Одночасно з труднощами у відкритті рахунків також почастішали повідомлення про блокування рахунків, банківських карток та масові перевірки. Часто від росіян вимагають особисто з'явитися до офісу банку.
У березні повідомлялося, що період безвізового перебування в Таїланді планують скоротити з 60 днів до 30 днів для зниження ризиків використання такого в'їзду для ведення нелегального бізнесу.
У Таїланді постійно мешкають від 40 тис. до 50 тис. росіян.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|В Індії закликають бойкотувати американські бренди через мита Трампа
|У Британії планують зобов'язати водіїв, старших за 70 років, перевіряти зір
|Боротьба з «тіньовим флотом» РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів