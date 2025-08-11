Авторизация

Банки Таїланду припинили відкривати рахунки росіянам

 

Більшість банків Таїланду припинили масове відкриття рахунків громадянам Росії. Так, тепер відкрити рахунок можна лише за наявності віз певних категорій - B (робоча віза, work permit), ED long (навчання в університеті, термін 4 роки) та ED short (навчання у мовній школі, термін від 1 року). Без таких віз відкриття рахунку стає практично неможливим.

Про це розповіли двоє росіян, які проживають у Таїланді, працюють у сфері нерухомості та візової підтримки, передає The Moscow Times.

Також про це пишуть учасники найбільших російськомовних Telegram-спільнот у Таїланді.

Поки рахунки не відкривають навіть власникам нерухомості.

"Ніхто в жодному (банку) вже давно відкрити рахунок не може", - сказав один зі співрозмовників видання

Інший росіянин, який обійшов майже десяток тайських банків (Krungsri, Krungthai, UOB, Kasikorn, SCB, TTB та інші), але зрештою "отримав лише душевну травму". Всюди від нього вимагали довгострокову візу.

Таїланд тривалий час дозволяв відкриття рахунків росіянами без довгострокових віз, чим часто користувалися туристи, які активно отримували тайські банківські картки. Але відкриття рахунків для таких клієнтів повністю зупинилося.

Спочатку припинив відкривати рахунки найбільший банк країни - Bangkok Bank, а потім його політика поширилася на всю місцеву банківську систему. Тепер росіяни без тривалих віз користуються криптогаманцями або маловідомими платіжними системами.

Одночасно з труднощами у відкритті рахунків також почастішали повідомлення про блокування рахунків, банківських карток та масові перевірки. Часто від росіян вимагають особисто з'явитися до офісу банку.

У березні повідомлялося, що період безвізового перебування в Таїланді планують скоротити з 60 днів до 30 днів для зниження ризиків використання такого в'їзду для ведення нелегального бізнесу.

У Таїланді постійно мешкають від 40 тис. до 50 тис. росіян.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

