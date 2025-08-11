Авторизация

Ціни на літій злетіли після закриття Китаєм одного з найбільших родовищ у світі

 

Ціни на літій та акції компаній різко зросли після того, як китайський гігант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) зупинив роботу великого родовища в Китаї, що спричинило чутки, що Пекін може призупинити інші проєкти через проблему надлишкових потужностей в економіці.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Акції Tianqi Lithium Corp. підскочили на 19% на Гонконгській фондовій біржі, а Ganfeng Lithium Group Co. виросли на 21%. Австралійські гірничі компанії також відзначилися зростанням, після того, як CATL підтвердив закриття родовища в провінції Цзянсі. Ціни на літій на Гуанчжоуському ф'ючерсному ринку зросли на максимально допустиму величину.

Майбутнє родовища CATL, яке є найбільшим у китайському литиєвому хабі в місті Ічунь, перебувало під пильною увагою протягом кількох тижнів через чутки, що місцева влада не продовжить його ліцензію. Це родовище складає близько 6% світового виробництва літію, згідно з даними Bank of America, а інші родовища в регіоні забезпечують ще мінімум 5%.

"Я думаю, це означає, що ціна на літій в найближчій перспективі має великий потенціал для зростання", - сказав Метті Чжао, співкерівник відділу китайських акцій в банку, в інтерв'ю для Bloomberg TV.

Виробники літію зіткнулися з глобальним надлишком пропозиції, погіршеним складними умовами попиту на електричні автомобілі, зокрема через скасування стимулів для цієї галузі в США за президентства Дональда Трампа.

CATL, найбільший у світі виробник акумуляторів, підтвердив закриття свого родовища Цзяньсяво вранці в понеділок, заявивши, що воно намагається оновити свою ліцензію без додаткових подробиць.

Робота буде призупинена щонайменше на три місяці, повідомили Bloomberg News джерела, знайомі з ситуацією, після того як термін дії ліцензії на видобуток закінчився 9 серпня.

Китайська компанія заявила, що зупинка не матиме великого впливу на її загальні операції, і її акції зросли на 2,8% на Гонконгській фондовій біржі, хоча пізніше частково відкоригувалися.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

