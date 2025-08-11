Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайські державні ЗМІ заявляють, що чипи Nvidia небезпечні для Китаю
10:39 11.08.2025 |
Чипи H20 компанії Nvidia становлять загрозу безпеці Китаю, заявило в неділю соціальне медіа, пов'язане з державними ЗМІ Китаю, після того як Пекін висловив занепокоєння щодо наявності в цих чіпах "задніх дверей".
Про це повідомляє Reuters.
Чипи H20 також не є технологічно досконалими та екологічними, йдеться в статті, опублікованій у WeChat акаунтом Yuyuan Tantian, пов'язаним з державним телеканалом CCTV.
"Коли тип чіпа не є екологічним, досконалим та безпечним, ми, як споживачі, маємо право не купувати його", - йдеться у висновку статті.
Чипи штучного інтелекту H20 були розроблені Nvidia для китайського ринку після того, як США ввели обмеження на експорт передових чіпів штучного інтелекту наприкінці 2023 року.
Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила їх продаж у квітні на тлі ескалації торговельних напружень з Китаєм, але скасувала заборону в липні.
31 липня китайський орган з нагляду за кіберпростором повідомив, що викликав Nvidia на зустріч, щоб попросити американського виробника чипів пояснити, чи мають його модель H20 будь-які ризики безпеки через "задні двері" - прихований спосіб обходу звичайної аутентифікації або засобів контролю безпеки.
Пізніше Nvidia заявила, що її продукти не мають "задніх дверей", які б дозволяли дистанційний доступ або контроль.
У своїй статті Yuyuan Tantian заявив, що чіпи Nvidia можуть виконувати такі функції, як «віддалене вимкнення» за допомогою апаратного "бекдору".
Коментар Ююань Таньтяня з'явився після критики Nvidia з боку People's Daily, іншого китайського державного ЗМІ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|В Індії закликають бойкотувати американські бренди через мита Трампа
|У Британії планують зобов'язати водіїв, старших за 70 років, перевіряти зір
|Боротьба з «тіньовим флотом» РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів