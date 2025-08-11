Китайські державні ЗМІ заявляють, що чипи Nvidia небезпечні для Китаю

Чипи H20 компанії Nvidia становлять загрозу безпеці Китаю, заявило в неділю соціальне медіа, пов'язане з державними ЗМІ Китаю, після того як Пекін висловив занепокоєння щодо наявності в цих чіпах "задніх дверей".

Про це повідомляє Reuters.

Чипи H20 також не є технологічно досконалими та екологічними, йдеться в статті, опублікованій у WeChat акаунтом Yuyuan Tantian, пов'язаним з державним телеканалом CCTV.

"Коли тип чіпа не є екологічним, досконалим та безпечним, ми, як споживачі, маємо право не купувати його", - йдеться у висновку статті.

Чипи штучного інтелекту H20 були розроблені Nvidia для китайського ринку після того, як США ввели обмеження на експорт передових чіпів штучного інтелекту наприкінці 2023 року.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила їх продаж у квітні на тлі ескалації торговельних напружень з Китаєм, але скасувала заборону в липні.

31 липня китайський орган з нагляду за кіберпростором повідомив, що викликав Nvidia на зустріч, щоб попросити американського виробника чипів пояснити, чи мають його модель H20 будь-які ризики безпеки через "задні двері" - прихований спосіб обходу звичайної аутентифікації або засобів контролю безпеки.

Пізніше Nvidia заявила, що її продукти не мають "задніх дверей", які б дозволяли дистанційний доступ або контроль.

У своїй статті Yuyuan Tantian заявив, що чіпи Nvidia можуть виконувати такі функції, як «віддалене вимкнення» за допомогою апаратного "бекдору".

Коментар Ююань Таньтяня з'явився після критики Nvidia з боку People's Daily, іншого китайського державного ЗМІ.