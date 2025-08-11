Авторизация

США видали Nvidia ліцензію на експорт чипів до Китаю

 

Міністерство торгівлі США почало видавати ліцензії компанії Nvidia на експорт своїх чипів H20 до Китаю.

Про це повідомив Reuters у п'ятницю офіційний представник США,

Це рішення усунуває значну перешкоду для доступу найбільшого виробника ШІ чипів на ринок Китаю.

Невідомо, скільки ліцензій було видано, яким компаніям Nvidia дозволено постачати H20 і яка вартість дозволених поставок.

Минулого місяця США скасували квітневу заборону на продаж чіпів H20 до Китаю. Компанія спеціально адаптувала мікропроцесор до китайського ринку, щоб відповідати вимогам контролю за експортом чіпів штучного інтелекту в епоху Байдена.

У липні компанія заявила, що подає заявки до уряду США на відновлення продажів графічного процесора H20 до Китаю, і отримала запевнення, що незабаром отримає ліцензії.

У квітні Nvidia повідомила, що очікує витрат у розмірі 5,5 млрд доларів у зв'язку з обмеженнями на експорт до Китаю.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: NVIDIA, США, Китай
 

