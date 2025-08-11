Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
10:30 11.08.2025 |
Китай прагне, аби США зняли обмеження на експорт високошвидкісної пам'яті (HBM) - критичного компонента для чипів штучного інтелекту - в рамках можливої торгової угоди перед самітом Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, повідомляє Financial Times з посиланням на кілька поінформованих джерел.
За даними видання, питання HBM порушувалося на переговорах між делегаціями під керівництвом міністра фінансів США Скотта Бессента та віцепрем'єра КНР Хе Ліфена. Китайські чиновники передавали американським експертам, що обмеження на HBM «суттєво гальмують» розробку власних ШІ-чипів у китайських компаніях, зокрема Huawei та SMIC.
Експортні обмеження на HBM були запроваджені у 2024 році адміністрацією експрезидента США Джо Байдена, аби стримати розвиток китайської індустрії ШІ.
Деякі чиновники у Вашингтоні занепокоєні, що Трамп може піти на пом'якшення цих правил, аби досягти угоди з Пекіном та провести саміт із Сі. Минулого місяця він уже дозволив продаж адаптованих для Китаю графічних процесорів Nvidia H20, скасувавши заборону, запроваджену раніше.
Критики побоюються, що зняття обмежень на HBM стане «подарунком» для Huawei та SMIC, відкривши шлях до масового виробництва китайських ШІ-чипів і водночас скоротивши постачання цієї пам'яті для ринку США.
Financial Times також повідомляє, що у Вашингтоні зростає увага до продажу в Китаї ігрових графічних карт Nvidia, які деякі компанії рекламують як пристрої для ШІ. У Конгресі закликали посилити контроль за експортом та перевірки з боку виробників, щоб запобігти використанню таких карт у сфері ШІ.
Цього року США та КНР багаторазово збільшили один для одного тарифні ставки на імпорт, що призвело до крайньої нестабільності у глобальних ланцюжках постачань. Однак після переговорів, які відбулися у травні в Женеві, сторони домовилися тимчасово знизити мито. Ця домовленість діє до 12 серпня. Десятки інших країн ризикують зіткнутися з посиленням американської тарифної політики вже в п'ятницю, 1 серпня, якщо не досягнуть торгової угоди з Вашингтоном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|В Індії закликають бойкотувати американські бренди через мита Трампа
|У Британії планують зобов'язати водіїв, старших за 70 років, перевіряти зір
|Боротьба з «тіньовим флотом» РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів