Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT

Китай прагне, аби США зняли обмеження на експорт високошвидкісної пам'яті (HBM) - критичного компонента для чипів штучного інтелекту - в рамках можливої торгової угоди перед самітом Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, повідомляє Financial Times з посиланням на кілька поінформованих джерел.

За даними видання, питання HBM порушувалося на переговорах між делегаціями під керівництвом міністра фінансів США Скотта Бессента та віцепрем'єра КНР Хе Ліфена. Китайські чиновники передавали американським експертам, що обмеження на HBM «суттєво гальмують» розробку власних ШІ-чипів у китайських компаніях, зокрема Huawei та SMIC.

Експортні обмеження на HBM були запроваджені у 2024 році адміністрацією експрезидента США Джо Байдена, аби стримати розвиток китайської індустрії ШІ.

Деякі чиновники у Вашингтоні занепокоєні, що Трамп може піти на пом'якшення цих правил, аби досягти угоди з Пекіном та провести саміт із Сі. Минулого місяця він уже дозволив продаж адаптованих для Китаю графічних процесорів Nvidia H20, скасувавши заборону, запроваджену раніше.

Критики побоюються, що зняття обмежень на HBM стане «подарунком» для Huawei та SMIC, відкривши шлях до масового виробництва китайських ШІ-чипів і водночас скоротивши постачання цієї пам'яті для ринку США.

Financial Times також повідомляє, що у Вашингтоні зростає увага до продажу в Китаї ігрових графічних карт Nvidia, які деякі компанії рекламують як пристрої для ШІ. У Конгресі закликали посилити контроль за експортом та перевірки з боку виробників, щоб запобігти використанню таких карт у сфері ШІ.

Цього року США та КНР багаторазово збільшили один для одного тарифні ставки на імпорт, що призвело до крайньої нестабільності у глобальних ланцюжках постачань. Однак після переговорів, які відбулися у травні в Женеві, сторони домовилися тимчасово знизити мито. Ця домовленість діє до 12 серпня. Десятки інших країн ризикують зіткнутися з посиленням американської тарифної політики вже в п'ятницю, 1 серпня, якщо не досягнуть торгової угоди з Вашингтоном.