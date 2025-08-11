Авторизация

Трамп продовжив надзвичайний стан для протидії технологічному розвитку Китаю

 

Президент США Дональд Трамп продовжив дію надзвичайного стану «у зв'язку з прогресом країн, що викликають занепокоєння, у сфері чутливих технологій та продуктів», який у серпня 2023 року підписав президент Джо Байден.

Про це йдеться в указі Трампа.

Надзвичайний стан має на меті уповільнити технологічний розвиток ворожих до США країн, в першу чергу Китаю, шляхом контролю за інвестиціями, які йдуть у такі країни.

"В рамках поточної стратегії розвитку цих технологій і продуктів, країни, що викликають занепокоєння використовують або мають можливість використовувати певні зовнішні інвестиції Сполучених Штатів, включаючи певні нематеріальні вигоди, які часто супроводжують інвестиції Сполучених Штатів і допомагають компаніям досягати успіху. Такі інвестиції можуть посилити загрозу національній безпеці Сполучених Штатів", - йдеться указі Трампа.

Трамп своїм рішенням продовжив дію указу Байдена ще на один рік.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

