- 11.08.25
- 18:04
ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
10:20 11.08.2025 |
Європейська комісія у найближчі місяці представить план покращення високошвидкісного залізничного сполучення в Європі, розповів єврокомісар з транспорту Апостолос Дзідзікостас в інтерв'ю The Guardian.
Головна мета цього плану - зробити поїздки потягом конкурентоспроможними з авіаперевезеннями за зручністю, швидкістю та вартістю.
"Врешті-решт люди обиратимуть потяг не лише тому, що це більш екологічно, а й тому, що це зручніший, швидший та доступніший варіант для далеких подорожей Європою. Це наш напрямок руху", - сказав єврокомісар.
Раніше у Євросоюзі встановили ціль подвоїти трафік високошвидкісних залізниць до 2030 року (порівняно з 2015-м) та потроїти його до 2050 року.
Планується створення координованої мережі залізниць зі швидкістю руху 250 км/год і більше, що з'єднає всі столиці та великі міста Євросоюзу.
Дзідзікостас сказав, що новий план допоможе досягти цієї мети, ліквідувавши системні вузькі місця.
Потрібно буде відкрити доступ до ринку нових залізничних операторів, стандартизувати рухомий склад та перетворити національні залізниці в єдину систему з подібними правилами та умовами експлуатації.
Якщо залізниці зможуть забезпечити "комфортну, доступну, легку для бронювання послугу", пасажири почнуть активніше ними користуватися, упевнений єврокомісар.
"Я за природою оптиміст, і я також фанат залізниць. Я вже уявляю день, коли хтось зможе пообідати у Вестербро в Копенгагені, сісти на потяг і приїхати на вечерю на Вацлавську площу, поруч з центральним вокзалом Праги", - сказав він.
