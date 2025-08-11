Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план

 

Європейська комісія у найближчі місяці представить план покращення високошвидкісного залізничного сполучення в Європі, розповів єврокомісар з транспорту Апостолос Дзідзікостас в інтерв'ю The Guardian.

Головна мета цього плану - зробити поїздки потягом конкурентоспроможними з авіаперевезеннями за зручністю, швидкістю та вартістю.

"Врешті-решт люди обиратимуть потяг не лише тому, що це більш екологічно, а й тому, що це зручніший, швидший та доступніший варіант для далеких подорожей Європою. Це наш напрямок руху", - сказав єврокомісар.

Раніше у Євросоюзі встановили ціль подвоїти трафік високошвидкісних залізниць до 2030 року (порівняно з 2015-м) та потроїти його до 2050 року.

Планується створення координованої мережі залізниць зі швидкістю руху 250 км/год і більше, що з'єднає всі столиці та великі міста Євросоюзу.

Дзідзікостас сказав, що новий план допоможе досягти цієї мети, ліквідувавши системні вузькі місця.

Потрібно буде відкрити доступ до ринку нових залізничних операторів, стандартизувати рухомий склад та перетворити національні залізниці в єдину систему з подібними правилами та умовами експлуатації.

Якщо залізниці зможуть забезпечити "комфортну, доступну, легку для бронювання послугу", пасажири почнуть активніше ними користуватися, упевнений єврокомісар.

"Я за природою оптиміст, і я також фанат залізниць. Я вже уявляю день, коли хтось зможе пообідати у Вестербро в Копенгагені, сісти на потяг і приїхати на вечерю на Вацлавську площу, поруч з центральним вокзалом Праги", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес