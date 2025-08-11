Трамп планує вивезення всіх безпритульних із Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявив про плани переселити безпритульних з американської столиці Вашингтона у віддалені райони та посилити боротьбу зі злочинністю.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

За словами Трампа, він збирається зробити Вашингтон «безпечнішим і красивішим, ніж будь-коли раніше».

«Безпритульні мають виїхати (з Вашингтона - ред.) негайно. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці. Злочинці, вам їхати не доведеться - ми посадимо вас у в'язницю, де вам і місце», - написав президент у своїй соцмережі Truth Social.

У Білому домі відмовилися пояснити журналістам, на яких законних підставах Трамп збирається виставляти людей із Вашингтона.

У понеділок президент США планує провести пресконференцію, присвячену боротьбі зі злочинністю у Вашингтоні. Однак неясно, чи оголосить він більше подробиць про свій план виселення.