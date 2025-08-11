Іран погрожує атакувати «маршрут Трампа» через Вірменію

Радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї - Алі Акбар Велаяті - заявив, що Тегеран не допустить створення вздовж свого кордону з Вірменією транспортного коридору, який би з'єднав Азербайджан з його ексклавом Нахічевань. "Реалізація цього плану поставить під загрозу безпеку Південного Кавказу", - сказав Велаяті в суботу, 9 серпня, іранському агентству Tasnim.

Радник аятоли: Коридор стане "цвинтарем найманців"

За словами іранського посадовця, транзитний шлях, який називають "Маршрутом Трампа для міжнародного миру та процвітання" (TRIPP), може призвести до ізоляції Ірану. Крім того, Велаяті пригрозив, що дорога "перетвориться на цвинтар найманців Дональда Трампа".

Також на тлі цього радник Хаменеї заявив, що для сполучення між Азербайджаном і Нахічеванню не потрібні окремі коридори, оскільки для цього можна використовувати територію Ірану. Велаяті нагадав, що сам прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час його візитів до Ірану визнавав, що такий шлях вірменською територією може бути невигідним для Єревана, оскільки відріже Вірменію від кордону з Іраном.

Велаяті висловив також упевненість, що і Росія "стратегічно проти цього коридору", оскільки його створення може призвести до присутності країн НАТО в регіоні.

МЗС Ірану висловило стурбованість

На підписання декларації про мирні відносини між Вірменією та Азербайджаном відреагувало й МЗС Ірану. У відомстві привітали узгодження документа, але водночас висловили занепокоєння щодо "негативних наслідків будь-якої форми іноземного втручання, особливо поблизу спільних кордонів".

Речники іранського МЗС наголосили, що розвиток транспортних систем у регіоні принесе користь, лише якщо відбуватиметься "на засадах взаємної вигоди, поваги до національного суверенітету та територіальної цілісності, а також без іноземного втручання".

Спільна декларація Вірменії та Азербайджану

Напередодні президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в присутності президента США Дональда Трампа підписали спільну декларацію про мирні відносини. Це - не мирний договір між країнами, але, за оцінками європейських політиків, "важлива подія", що відкриває шлях до "міцного та сталого миру" в регіоні.

Так, декларація передбачає співпрацю Вірменії зі США та третіми країнами під час організації на її території транзитного маршруту TRIPP. Зазначається, що Єреван передасть американській стороні права на управління цим коридором на 99 років.

Натомість сам мирний договір між Азербайджаном і Вірменією поки не підписаний, зокрема, через вимоги азербайджанської сторони. Приміром, президент Алієв не раз називав однією з умов для його ухвалення зміни до конституції Вірменії, які виключили б "територіальні претензії до Азербайджану". Чергову таку заяву Алієв зробив державному агентству АЗЕРТАДЖ 9 серпня, тобто вже після підписання декларації в США.

