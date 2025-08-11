Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп влаштує Путіну «перевірку» на Алясці без фінальної угоди для України, - Рютте
08:12 11.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці 15 серпня влаштує російському диктатору Володимиру Путіну "перевірку" на серйозність намірів припинити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте в ефірі телеканалу CBS News.
Рютте висловив впевненість в тому, що повноцінні мирні переговори обов'язково будуть вестися за участі України та Європи.
"І, зрозуміло, коли йтиметься про мирні переговори, припинення вогню і про те, що буде після цього - про території, про гарантії безпеки для України - Україна повинна брати участь і братиме участь", - сказав він.
Але під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці російського диктатора будуть перевіряти - чи дійсно він налаштований на укладення миру з Україною.
"У п'ятницю (буде) важливо зрозуміти, наскільки серйозний Путін. І єдиний, хто може це зробити, - президент Трамп. Тому дуже важливо, щоб зустріч відбулася. Це не буде остаточним рішенням. Не буде й фінальної угоди", - пояснив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
|Лідери Європи: Україні потрібні надійні гарантії безпеки
|Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Україна та європейці представили США свій план миру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Мита США «розтануть»: Бессент назвав умову, за якої Вашингтон знизить мита
|Трамп планує вивезення всіх безпритульних із Вашингтона
|Канада знизить граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель - Міністерство фінансів
|Нетаньягу представив п'ять принципів завершення війни у Газі
|Іран погрожує атакувати «маршрут Трампа» через Вірменію
|ЗМІ: Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні
Бізнес
|Samsung запроваджує у One UI 8 функцію виявлення голосового шахрайства
|Gemini «Storybook» - персональний ШІ-казкар з ілюстраціями та голосом
|Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту