Перекриває лазівку: Найбільший цифровий банк Європи почав блокувати перекази росіян

Клієнти найбільшого європейського цифрового банку Revolut почали отримувати повідомлення, що банк більше не приймає переказів із Росії навіть через треті країни, наприклад Казахстан.

Про це повідомила фінансова радниця Наталія Смірнова, передає The Moscow Times.

Порушення обмежень, як попереджує сам банк, може призвести до блокування чи навіть закриття рахунку.

За словами Смірнової, всі, хто отримав такі попередження, - власники російських паспортів, які проживають у різних країнах Європейського Союзу і мали європейські посвідки на проживання.

Смірнова уточнила, що заборона стосується будь-яких джерел із Росії, а не лише тих, хто підпадає під санкції.

Це рішення перекриває лазівку: громадяни Росії використовували перекази за участю країн колишнього СРСР - Казахстану, Киргизстану чи Вірменії: гроші спочатку надходили до цих країн, а потім переказувалися на рахунки в Revolut у Європі. Ця політика дозволяла обійти обмеження перекладів SWIFT та європейські санкції.

Причиною заборони перекладів могло стати розслідування видання The Bell. Воно виявило схему щодо обходу санкцій росіянами в Європі наприкінці червня. Схема полягала в тому, що гроші з Росії - зазвичай через - "Сбєрбанк" - прямували до країн СНД, де конвертувалися в криптовалюту (наприклад, стейблкоіни USDT), проходили через платіжних посередників, а потім поверталися до ЄС уже у вигляді "особистого переказу" на картку отримувача.

Revolut тоді заявив The Bell, що подібна практика порушує правила сервісу і тепер вжив заходів.

Фінтех-компанію Revolut, яка пропонує банківські послуги, заснували у 2015 році росіянин Ніколай (Нік) Сторонський, який у жовтні 2022 року відмовився від російського громадянства, та українець Влад Яценко. Штаб-квартира проєкту розташована в Лондоні. У серпні 2024 року вартість компанії досягла $45 млрд. У різних форматах компанія працює на понад 40 ринках світу та має понад 50 млн клієнтів.

Раніше стало відомо, що російський бізнес зіткнувся з новою хвилею проблем в Об'єднаних Арабських Еміратах, які після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України стали великим хабом для "паралельного імпорту" та фінансових зв'язків Росії із зовнішнім світом. Так, останніми місяцями банки ОАЕ запустили "зачистку" компаній з РФ, кількість яких у країні перевищила 4 тис., а також посилили контроль за платежами.

Перед тим стало відомо, що російським імпортерам почали масово блокувати рахунки.

Наприкінці липня повідомлялося, що зареєстрована в Литві платформа, заснована двома громадянами Росії, дозволила десяткам мільйонів євро надійти до Росії, таким чином оминаючи санкційні обмеження, які ускладнюють платежі російським компаніям.