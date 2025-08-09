Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп таємно дозволив застосовувати армію в операціях проти латиноамериканських наркокартелів - NYT

 

Президент США Дональд Трамп таємно підписав директиву для Пентагону про початок використання військової сили проти латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація визнала терористичними організаціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на проінформованих співрозмовників.

Рішення залучити американських військових до боротьби проти латиноамериканських наркокартелів є найагресивнішим кроком на сьогоднішній день у кампанії адміністрації Трампа проти цих картелів.

Такий крок сигналізує про незмінну готовність Трампа використовувати військових для виконання того, що переважно вважається обов'язком правоохоронних органів, а саме, обмеження потоку фентанілу та інших незаконних наркотиків.

Директива забезпечує офіційну основу для застосування військових у прямих операціях на морі та на території інших країн проти картелів.

За словами джерел, військові чиновники США вже розпочали розробляти варіанти щодо того, як саме військові можуть протидіяти цим картелям.

Зазначається, що директива військовим припинити незаконну торгівлю наркотиками також порушує правові питання, зокрема, чи вважатиметься «вбивством», якщо сили США, що діятимуть поза межами санкціонованого Конгресом збройного конфлікту, вбиватимуть цивільних осіб, навіть підозрюваних у скоєнні злочинів, які не становлять безпосередньої загрози.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес