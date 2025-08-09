Трамп таємно дозволив застосовувати армію в операціях проти латиноамериканських наркокартелів - NYT

Президент США Дональд Трамп таємно підписав директиву для Пентагону про початок використання військової сили проти латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація визнала терористичними організаціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на проінформованих співрозмовників.

Рішення залучити американських військових до боротьби проти латиноамериканських наркокартелів є найагресивнішим кроком на сьогоднішній день у кампанії адміністрації Трампа проти цих картелів.

Такий крок сигналізує про незмінну готовність Трампа використовувати військових для виконання того, що переважно вважається обов'язком правоохоронних органів, а саме, обмеження потоку фентанілу та інших незаконних наркотиків.

Директива забезпечує офіційну основу для застосування військових у прямих операціях на морі та на території інших країн проти картелів.

За словами джерел, військові чиновники США вже розпочали розробляти варіанти щодо того, як саме військові можуть протидіяти цим картелям.

Зазначається, що директива військовим припинити незаконну торгівлю наркотиками також порушує правові питання, зокрема, чи вважатиметься «вбивством», якщо сили США, що діятимуть поза межами санкціонованого Конгресом збройного конфлікту, вбиватимуть цивільних осіб, навіть підозрюваних у скоєнні злочинів, які не становлять безпосередньої загрози.