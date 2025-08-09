Фінансові новини
- |
- 09.08.25
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп таємно дозволив застосовувати армію в операціях проти латиноамериканських наркокартелів - NYT
23:16 08.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп таємно підписав директиву для Пентагону про початок використання військової сили проти латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація визнала терористичними організаціями.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на проінформованих співрозмовників.
Рішення залучити американських військових до боротьби проти латиноамериканських наркокартелів є найагресивнішим кроком на сьогоднішній день у кампанії адміністрації Трампа проти цих картелів.
Такий крок сигналізує про незмінну готовність Трампа використовувати військових для виконання того, що переважно вважається обов'язком правоохоронних органів, а саме, обмеження потоку фентанілу та інших незаконних наркотиків.
Директива забезпечує офіційну основу для застосування військових у прямих операціях на морі та на території інших країн проти картелів.
За словами джерел, військові чиновники США вже розпочали розробляти варіанти щодо того, як саме військові можуть протидіяти цим картелям.
Зазначається, що директива військовим припинити незаконну торгівлю наркотиками також порушує правові питання, зокрема, чи вважатиметься «вбивством», якщо сили США, що діятимуть поза межами санкціонованого Конгресом збройного конфлікту, вбиватимуть цивільних осіб, навіть підозрюваних у скоєнні злочинів, які не становлять безпосередньої загрози.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: є усвідомлення, що можна досягти як мінімум перемир'я з Росією
|Ukraine Facility: ЄС виділив Україні 3 мільярди євро. Сума мала бути на 1,5 мільярда
|САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка
|Туск передбачив «заморозку» у війні РФ проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном
|СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%
|Перекриває лазівку: Найбільший цифровий банк Європи почав блокувати перекази росіян
|Індія спростувала призупинку переговорів з США щодо купівлі американської зброї
|Трамп таємно дозволив застосовувати армію в операціях проти латиноамериканських наркокартелів - NYT
|CNN: Пентагон отримав право залишати собі частину обіцяної для України зброї, якщо вона потрібна США
|Зеленський: є усвідомлення, що можна досягти як мінімум перемир'я з Росією
Бізнес
|Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів