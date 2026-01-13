Фінансові новини
13.01.26
07:19
Нафта відреагувала на ризики постачання з Ірану та відновлення з Венесуели
10:16 12.01.2026 |
Ціни на нафту в понеділок незначно зросли: ескалація протестів в Ірані викликала занепокоєння щодо постачань від виробника ОПЕК. Водночас спроби відновити нафтовий експорт із Венесуели та очікування надлишкової пропозиції на ринку цього року стримували зростання.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф'ючерси на Brent додали 5 центів - до $63,39 за барель, тоді як американська WTI торгувалася по $59,16 за барель, піднявшись на 4 центи.
Минулого тижня обидва контракти зросли більш ніж на 3% і показали найбільше тижневе підвищення з жовтня - на тлі того, що клерикальне керівництво Ірану посилило придушення найбільших демонстрацій з 2022 року.
Хоча останніми днями в цінах на нафту сформувалася премія, ринок усе ще недооцінює геополітичні ризики ширшого конфлікту навколо Ірану, який може вплинути на поставки через Ормузьку протоку, заявив Саул Кавонік, керівник досліджень енергетичного ринку в MST Marquee.
"Ринок каже: покажіть мені реальний збій у постачанні, перш ніж я суттєво відреагую", - додав він.
Громадянські заворушення в Ірані призвели до загибелі понад 500 людей, повідомила в неділю правозахисна група.
"Також лунають заклики до працівників нафтової галузі припинити роботу на тлі протестів", - зазначили аналітики ANZ на чолі з Деніелом Гайнсом у записці.
"Ситуація ставить під ризик зриву щонайменше 1,9 млн барелів на добу нафтового експорту", - додали вони.
Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував втрутитися, якщо проти протестувальників застосують силу.
Очікується, що у вівторок президент зустрінеться зі старшими радниками, щоб обговорити варіанти дій щодо Ірану, повідомив Reuters у неділю американський посадовець.
Водночас Венесуела, як очікується, незабаром відновить експорт нафти після усунення президента Ніколаса Мадуро, адже Трамп минулого тижня заявив, що уряд у Каракасі готовий передати Сполученим Штатам до 50 млн барелів нафти, яка перебуває під санкціями.
За словами чотирьох джерел, обізнаних з операціями, це спричинило "гонку" серед нафтових компаній: вони шукають танкери та налагоджують процеси, щоб безпечно вивезти нафту з суден і зношених венесуельських портів.
Trafigura повідомила на зустрічі з Білим домом у п'ятницю, що її перше судно має завантажитися протягом наступного тижня.
Ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться в межах діапазону, якщо не буде чіткого відновлення попиту або суттєвого збою в постачанні, сказала Пріянка Сачдєва, старша ринкова аналітикиня Phillip Nova.
Вона додала, що нафтові ф'ючерси дедалі більше враховують сценарій надлишкової пропозиції, оскільки ринок рухається в бік 2026 року.
Тим часом інвестори також стежать за потенційними збоями постачання з Росії на тлі триваючих атак України на російські енергетичні об'єкти та можливих жорсткіших санкцій США проти російської енергетики.
