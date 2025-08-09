CNN: Пентагон отримав право залишати собі частину обіцяної для України зброї, якщо вона потрібна США

Меморандум заступника глави Пентагону з питань політики Елбріджа Колбі передбачає, що Міністерству оборони США надається можливість перенаправити певну зброю та обладнання, призначені для України, назад до американських арсеналів. Це може призвести до того, що мільярди доларів, раніше призначені для України, будуть спрямовані на поповнення американських запасів.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Чотири джерела журналістів, ознайомлені з меморандумом Колбі, повідомили, що одне з його положень дозволяє Пентагону повернути в запаси США зброю, виготовлену для України в межах Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Програма USAI, створена Конгресом у 2016 році з метою виділення коштів Пентагону для купівлі зброї для України безпосередньо в американських виробників оборонної продукції.

«Цей меморандум надає Міністерству оборони повноваження забрати назад зброю, яка вже була поставлена Україні за контрактом. Це, видно, підриває те, що, за словами президента, роблять США, щоб надати Україні те, що їй потрібно», - сказав один зі співрозмовників, який ознайомився з меморандумом.

Минулого місяця міністр оборони Піт Гегсет призупинив постачання великої партії зброї до України. На той час Гегсет діяв відповідно до меморандуму Пентагону, написаного заступником міністра оборони з питань політики Елбріджем Колбі, відомим скептиком щодо озброєння України.

Невдовзі після того як пауза стала публічною, Трамп скасував її та пообіцяв продовжувати постачання оборонної зброї Україні.

Однак меморандум Колбі залишається чинним і містить раніше невідоме положення, яке дозволяє Пентагону перенаправляти зброю назад до американських арсеналів.

За словами джерел, меморандум Колбі, схвалений Гегсетом, класифікує американські арсенали на «червону», «жовту» та «зелену» категорії. «Червона» та «жовта» категорії включають зброю, яку Пентагон оцінює як дефіцитну, і тепер вона потребує чіткого схвалення Гегсета, перш ніж її буде відправлено.

Співрозмовники телеканалу вважають, що положення меморандуму Елбріджа Колбі щодо USAI, судячи з усього, поки що залучене не було. Але хоч зброю ще, ймовірно, не перенаправили, це може позбавити Україну матеріалів американського виробництва на мільярди доларів.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп підтвердив, що США нададуть Україні озброєння на «мільярди доларів», яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, він розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.