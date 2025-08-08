Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путін обдзвонив лідерів шістьох країн на тлі потенційної зустрічі з Трампом

 

Російський диктатор Володимир Путін 8 серпня на тлі можливості зустрітися з президентом США Дональдом Трампом встиг подзвонити лідерам аж шести країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Bell та сайт Кремля.

Зокрема, відомо, що російський диктатор подзвонив керівнику Китаю Сі Цзіньпіну. Також він обговорив ймовірну зустріч з Трампом у розмові із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Окрім лідерів союзних Росії режимів Путін подзвонив президентом Узбекистану Шавкату Мірзійоєву та президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву. До цього Путін розмовляв із президентом ПАР Сірілом Рамафосою. Останнім, із ким поговорив Путін, був лідер дружньої Кремлю Індії, прем'єр Нарендра Моді.

Видання зазначає, що на сайті Кремля усі розмови описуються дуже сухо та без особливих подробиць. Єдиним, хто розвинув тему зустрічі Трампа та Путіна, став Лукашенко. Він запропонував Мінськ, як майданчик для тристоронніх переговорів за участі Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Трамп дійсно планує зустрітися із Путіним вже наступного тижня. Цю інформацію підтвердили російські та західні ЗМІ. Після цього може відбутися тристоронній саміт у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес