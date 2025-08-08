Путін обдзвонив лідерів шістьох країн на тлі потенційної зустрічі з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін 8 серпня на тлі можливості зустрітися з президентом США Дональдом Трампом встиг подзвонити лідерам аж шести країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Bell та сайт Кремля.

Зокрема, відомо, що російський диктатор подзвонив керівнику Китаю Сі Цзіньпіну. Також він обговорив ймовірну зустріч з Трампом у розмові із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Окрім лідерів союзних Росії режимів Путін подзвонив президентом Узбекистану Шавкату Мірзійоєву та президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву. До цього Путін розмовляв із президентом ПАР Сірілом Рамафосою. Останнім, із ким поговорив Путін, був лідер дружньої Кремлю Індії, прем'єр Нарендра Моді.

Видання зазначає, що на сайті Кремля усі розмови описуються дуже сухо та без особливих подробиць. Єдиним, хто розвинув тему зустрічі Трампа та Путіна, став Лукашенко. Він запропонував Мінськ, як майданчик для тристоронніх переговорів за участі Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Трамп дійсно планує зустрітися із Путіним вже наступного тижня. Цю інформацію підтвердили російські та західні ЗМІ. Після цього може відбутися тристоронній саміт у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".