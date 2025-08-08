Фінансові новини
08.08.25
23:10
Путін обдзвонив лідерів шістьох країн на тлі потенційної зустрічі з Трампом
22:52 08.08.2025
Російський диктатор Володимир Путін 8 серпня на тлі можливості зустрітися з президентом США Дональдом Трампом встиг подзвонити лідерам аж шести країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Bell та сайт Кремля.
Зокрема, відомо, що російський диктатор подзвонив керівнику Китаю Сі Цзіньпіну. Також він обговорив ймовірну зустріч з Трампом у розмові із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Окрім лідерів союзних Росії режимів Путін подзвонив президентом Узбекистану Шавкату Мірзійоєву та президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву. До цього Путін розмовляв із президентом ПАР Сірілом Рамафосою. Останнім, із ким поговорив Путін, був лідер дружньої Кремлю Індії, прем'єр Нарендра Моді.
Видання зазначає, що на сайті Кремля усі розмови описуються дуже сухо та без особливих подробиць. Єдиним, хто розвинув тему зустрічі Трампа та Путіна, став Лукашенко. Він запропонував Мінськ, як майданчик для тристоронніх переговорів за участі Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, за даними ЗМІ, Трамп дійсно планує зустрітися із Путіним вже наступного тижня. Цю інформацію підтвердили російські та західні ЗМІ. Після цього може відбутися тристоронній саміт у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".
Зеленський: є усвідомлення, що можна досягти як мінімум перемир'я з Росією
Ukraine Facility: ЄС виділив Україні 3 мільярди євро. Сума мала бути на 1,5 мільярда
САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка
Туск передбачив «заморозку» у війні РФ проти України
Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП
BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
Зеленський: є усвідомлення, що можна досягти як мінімум перемир'я з Росією
Путін обдзвонив лідерів шістьох країн на тлі потенційної зустрічі з Трампом
Для проведення зустрічі Трампа та путіна розглядають чотири країни. Зустріч запланована на кінець наступного тижня — NBC News
Ukraine Facility: ЄС виділив Україні 3 мільярди євро. Сума мала бути на 1,5 мільярда
США не мають наміру визнавати Палестинську державу – віцепрезидент
Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч
Китайський лідер заявив Путіну, що «радий» потенційним переговорам між США та РФ
Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
Google додає в Gemini режим репетитора
Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту
Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів