Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч
18:03 08.08.2025 |
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили розвиток співпраці між країнами та хід війни в Україні, та анонсував двосторонню зустріч.
"Мав дуже добру та детальну розмову з моїм другом, президентом Путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню Особливого та Привілейованого Стратегічного Партнерства між Індією та Росією. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Путіним в Індії пізніше цього року", - написав Моді в соцмережі Х у п'ятницю.
