Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили розвиток співпраці між країнами та хід війни в Україні, та анонсував двосторонню зустріч.

"Мав дуже добру та детальну розмову з моїм другом, президентом Путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню Особливого та Привілейованого Стратегічного Партнерства між Індією та Росією. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Путіним в Індії пізніше цього року", - написав Моді в соцмережі Х у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес