- 08.08.25
- 17:33
WSJ: Телефонні розмови лідерів США і рф тривають годинами через довгі монологи путіна, які Трамп уважно слухає
16:50 08.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп уважно вислуховує тривалі монологи російського лідера володимира путіна під час їхніх телефонних розмов. Через це дзвінки інколи затягуються на години.
Про це пише Wall Street Journal із посиланням на неназваних теперішніх та колишніх чиновників США.
Вони розповіли, що розмови путіна і Трампа зазвичай відбуваються в дружньому тоні. Президент США говорить про своє прагнення відновити економічну співпрацю між країнами, тоді як очільник кремля перелічує свої претензії та вимоги, зокрема міжнародне визнання контролю рф над Кримом й іншими окупованими українськими територіями.
Через довгі монологи путіна та необхідність перекладів розмови лідерів іноді тривають годинами. Трамп же, який зазвичай нетерплячий і прагне вставити своє слово, уважно його слухає.
Водночас остання їхня телефонна розмова, яка відбулася 3 липня, тривала лише приблизно годину, що значно коротше, ніж їхні попередні бесіди. Високопосадовець Білого дому сказав WSJ, що в ній «бракувало тепла» і, хоч жодного конфлікту не було, Трамп закінчив розмову з відчуттям розгубленості.
Ще в лютому державний секретар США Марко Рубіо пояснював, що більша тривалість розмов Трампа з путіним, ніж Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, викликана тим, що для розмови з очільником кремля потрібен перекладач, і це забирає багато часу.
