Зустріч Трампа і Путіна може відбутися на початку наступного тижня у Римі - Fox News

Президент США Дональд Трампа і очільник РФ Володимир Путін можуть зустрітися вже наступного понеділка, а Рим є одним із можливих місць проведення зустрічі.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на два джерела, знайомі з ходом переговорів, передає Укрінформ.

Водночас зазначається, що якщо зустріч відбудеться пізніше, Рим також може бути можливим місцем для її проведення.

Також розглядаються й інші країни в Європі і за її межами, передає телеканал.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що Рим не може бути місцем проведення зустрічі Трампа і Путіна, повідомляє російська служба ВВС.

Офіційно місце та дата зустрічі ще не оголошувалися.

Як повідомляв Укрінформ, спецпосланець президента США Стів Віткофф у середу провів зустріч з кремлівським керівництвом у Москві, які президент Трамп назвав «дуже продуктивною». Пізніше президент США заявив, що вважає дуже ймовірним те, що і Президент України Володимир Зеленський, і кремлівський лідер Путін погодяться провести спільну зустріч в найближчій перспективі.

У четвер у Кремлі заявили про погоджену домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі очільника РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.