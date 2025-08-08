Фінансові новини
Зустріч Трампа і Путіна може відбутися на початку наступного тижня у Римі - Fox News
16:31 08.08.2025 |
Президент США Дональд Трампа і очільник РФ Володимир Путін можуть зустрітися вже наступного понеділка, а Рим є одним із можливих місць проведення зустрічі.
Про це повідомляє Fox News із посиланням на два джерела, знайомі з ходом переговорів, передає Укрінформ.
Водночас зазначається, що якщо зустріч відбудеться пізніше, Рим також може бути можливим місцем для її проведення.
Також розглядаються й інші країни в Європі і за її межами, передає телеканал.
Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що Рим не може бути місцем проведення зустрічі Трампа і Путіна, повідомляє російська служба ВВС.
Офіційно місце та дата зустрічі ще не оголошувалися.
Як повідомляв Укрінформ, спецпосланець президента США Стів Віткофф у середу провів зустріч з кремлівським керівництвом у Москві, які президент Трамп назвав «дуже продуктивною». Пізніше президент США заявив, що вважає дуже ймовірним те, що і Президент України Володимир Зеленський, і кремлівський лідер Путін погодяться провести спільну зустріч в найближчій перспективі.
У четвер у Кремлі заявили про погоджену домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі очільника РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.
