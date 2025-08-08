Авторизация

Зустріч Трампа і Путіна може відбутися на початку наступного тижня у Римі - Fox News

 

Президент США Дональд Трампа і очільник РФ Володимир Путін можуть зустрітися вже наступного понеділка, а Рим є одним із можливих місць проведення зустрічі.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на два джерела, знайомі з ходом переговорів, передає Укрінформ.

Водночас зазначається, що якщо зустріч відбудеться пізніше, Рим також може бути можливим місцем для її проведення.

Також розглядаються й інші країни в Європі і за її межами, передає телеканал.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що Рим не може бути місцем проведення зустрічі Трампа і Путіна, повідомляє російська служба ВВС.

Офіційно місце та дата зустрічі ще не оголошувалися.

Як повідомляв Укрінформ, спецпосланець президента США Стів Віткофф у середу провів зустріч з кремлівським керівництвом у Москві, які президент Трамп назвав «дуже продуктивною». Пізніше президент США заявив, що вважає дуже ймовірним те, що і Президент України Володимир Зеленський, і кремлівський лідер Путін погодяться провести спільну зустріч в найближчій перспективі.

У четвер у Кремлі заявили про погоджену домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі очільника РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.
ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

