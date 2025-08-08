Фінансові новини
- 08.08.25
- 16:54
RSS
мапа сайту
Індія ставить на паузу оборонні угоди зі США після мит Трампа
16:12 08.08.2025 |
Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь та літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив підвищені мита на індійський експорт.
Про це пише Reuters.
Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх планував відвідати Вашингтон найближчими тижнями для оголошення про нові закупівлі, однак поїздку скасували.
6 серпня Трамп додатково підвищив мита на індійські товари ще на 25% як "покарання" за закупівлю російської нафти, звинувативши Делі у фінансуванні війни в Україні. Це збільшило загальне мито до 50% - одного з найвищих серед торговельних партнерів США.
За даними джерел, на паузу поставлені переговори щодо закупівлі бронемашин Stryker компанії General Dynamics Land Systems та протитанкових ракет Javelin, розроблених Raytheon і Lockheed Martin. Крім того, під питанням опинилася угода на $3,6 млрд щодо купівлі шести розвідувальних літаків Boeing P8I для індійських ВМС.
Офіційних письмових інструкцій про зупинку контрактів не було, тож рішення можна швидко переглянути, якщо вдасться домовитися щодо тарифів і майбутнього двосторонніх відносин.
Делі критикує Вашингтон за подвійні стандарти, наголошуючи, що США та їхні європейські союзники продовжують торгівлю з Росією, коли це вигідно.
Попри напруженість, ширше оборонне партнерство США та Індії, включно з обміном розвідданими та спільними військовими навчаннями, триває. Індія також заявляє про готовність скоротити імпорт російської нафти, якщо отримає аналогічні цінові умови від інших постачальників, зокрема й зі США.
