Індія ставить на паузу оборонні угоди зі США після мит Трампа

 

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь та літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив підвищені мита на індійський експорт.

Про це пише Reuters.

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх планував відвідати Вашингтон найближчими тижнями для оголошення про нові закупівлі, однак поїздку скасували.

6 серпня Трамп додатково підвищив мита на індійські товари ще на 25% як "покарання" за закупівлю російської нафти, звинувативши Делі у фінансуванні війни в Україні. Це збільшило загальне мито до 50% - одного з найвищих серед торговельних партнерів США.

За даними джерел, на паузу поставлені переговори щодо закупівлі бронемашин Stryker компанії General Dynamics Land Systems та протитанкових ракет Javelin, розроблених Raytheon і Lockheed Martin. Крім того, під питанням опинилася угода на $3,6 млрд щодо купівлі шести розвідувальних літаків Boeing P8I для індійських ВМС.

Офіційних письмових інструкцій про зупинку контрактів не було, тож рішення можна швидко переглянути, якщо вдасться домовитися щодо тарифів і майбутнього двосторонніх відносин.

Делі критикує Вашингтон за подвійні стандарти, наголошуючи, що США та їхні європейські союзники продовжують торгівлю з Росією, коли це вигідно.

Попри напруженість, ширше оборонне партнерство США та Індії, включно з обміном розвідданими та спільними військовими навчаннями, триває. Індія також заявляє про готовність скоротити імпорт російської нафти, якщо отримає аналогічні цінові умови від інших постачальників, зокрема й зі США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія, США
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

