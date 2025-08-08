Авторизация

Найбільший нафтопереробний завод «Роснєфті» зупинився на місяць після ударів дронів

 

Нафтопереробні заводи "Роснєфті", які минулого тижня зазнали ударів українських дронів, на місяць вийшли з ладу.

Про це пише The Moscow Times.

За даними джерел Reuters, ремонт на Рязанському НПЗ - найбільшому серед підприємств "Роснєфті" - та Новокуйбишевському НПЗ триватиме близько місяця.

Рязанський завод потужністю 13,7 млн тонн на рік, який постачає паливо, зокрема, до московського регіону, зупинив приблизно половину виробництва через аварії на двох із трьох установок переробки нафти.

Новокуйбишевський НПЗ, найсучасніший у самарській групі "Роснєфті", повністю зупинив роботу основної атмосферної колони установки АВТ-11. Його потужність становить 8,3 млн тонн на рік.

Через вимушені простої у "Роснєфті" утворився надлишок сирої нафти, і компанія збільшить її експорт через західні порти - з планових 1,77 млн барелів на добу до 2 млн.

У Міністерстві енергетики РФ запевняють, що дефіциту бензину не буде: "Випадаючі обсяги виробництва автомобільного пального будуть компенсовані в найближчі дні". Там також повідомили, що на підприємствах ведуться відновлювальні роботи у прискореному режимі, вводяться резервні установки та збільшується обсяг переробки на інших НПЗ.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

