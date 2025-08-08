Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай назвав імпорт російської нафти «законним правом»
14:27 08.08.2025 |
Китай назвав виправданими те, що імпортує російську нафту, відкинувши погрози США щодо введення нових мит.
Про це заявило Міністерство закордонних справ Китаю, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
У МЗС країни, коментуючи погрози США щодо введення нових мит щодо держав, які імпортують нафту РФ, заявили, що Китай має "законне право на нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включно із Росією".
"Ми продовжимо вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", - наголосили там.
Раніше цього тижня президент Дональд Трамп заявив, що може покарати Китай додатковими митами за закупівлю російської нафти.
Як передає агентство, у четвер, 7 серпня, спілкуючись із журналістами, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що мита на китайську нафту "можуть бути введені в якийсь момент".
За останніми даними митниці, імпорт Китаю з Росії в липні зріс до $10,06 млрд - найвищого рівня з березня. Але в цілому за цей рік імпорт з Росії все ще знизився на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Зазначимо, Трамп у середу 6 серпня розпорядився запровадити додатковий тариф у 25% щодо Індії через імпорт нею російських енергоносіїв, втіливши погрозу останніх днів. Тариф набуде чинності через 21 день.
Перед тим Бессент попередив китайських посадовців, що продовження закупівель російської нафти, на яку накладено санкції, призведе до введення високих мит.
Раніше Трамп заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Туск передбачив «заморозку» у війні РФ проти України
|Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|WSJ: Телефонні розмови лідерів США і рф тривають годинами через довгі монологи путіна, які Трамп уважно слухає
|Зустріч Трампа і Путіна може відбутися на початку наступного тижня у Римі - Fox News
|Індія ставить на паузу оборонні угоди зі США після мит Трампа
|Німеччина призупиняє експорт зброї, яку можуть використати в секторі Гази
|Найбільший нафтопереробний завод «Роснєфті» зупинився на місяць після ударів дронів
|Китай назвав імпорт російської нафти «законним правом»
|У Молдові провели 78 обшуків і затримали двох соратників олігарха-втікача Шора
Бізнес
|Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів