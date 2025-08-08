У Молдові провели 78 обшуків і затримали двох соратників олігарха-втікача Шора

У Молдові в межах розслідування справи про незаконне фінансування партій та підкуп виборців перед парламентськими виборами було проведено 78 обшуків і затримано двох підозрюваних, які, як стверджується, діяли на користь «злочинної організації» олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови, передає Укрінформ.

Співробітники Національного інспекторату розслідувань та прокурори PCCOCS провели 78 обшуків у різних населених пунктах Молдови. Правоохоронці заявили, що зібрали докази того, що група осіб, яка діє на користь групи Шора, отримувала гроші через мобільний додаток PSB російського «Промсвязьбанка», який знаходиться під міжнародними санкціями.

За інформацією поліції, частину коштів, що надходили через PSB, пізніше виводили через додаток Telegram за допомогою чат-бота Bankgreenmanager. Також зазначається, що через групи в цьому месенджері члени організації отримували вказівки від кураторів із Росії, які просили поширювати та коментувати у соцмережах відеоролики з фейковою інформацією.

Крім того, молдовські слідчі стверджують, що представники злочинної організації встановлювали на телефонах громадян додаток Taito. З його допомогою завербовані громадяни отримують інструкції та повідомлення від своїх координаторів.

«Правоохоронці затримали двох підозрюваних. Під час обшуків у них вилучили незареєстровану зброю, мобільні телефони, ноутбуки, банківські документи, платіжні картки Pyypl та інші предмети, які можуть стосуватися справи... Також у поліції зазначили, що затримані фігурують в іншій кримінальній справі щодо підкупу виборців, яку розглядає суд Сорок», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Молдови у четвер провела обшуки у різних містах у справі про підкуп виборців та незаконне фінансування.

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, який очолює визнану в Молдові неконституційною проросійську партію «Шор», заявив, що обшуки проходять у його прибічників. За його словами, приводом для обшуків стала підозра про втручання у парламентські вибори, заплановані на 28 вересня.

Чергові вибори до найвищого законодавчого органу Республіки Молдова відбудуться 28 вересня цього року.