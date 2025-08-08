Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Молдові провели 78 обшуків і затримали двох соратників олігарха-втікача Шора

 

У Молдові в межах розслідування справи про незаконне фінансування партій та підкуп виборців перед парламентськими виборами було проведено 78 обшуків і затримано двох підозрюваних, які, як стверджується, діяли на користь «злочинної організації» олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови, передає Укрінформ.

Співробітники Національного інспекторату розслідувань та прокурори PCCOCS провели 78 обшуків у різних населених пунктах Молдови. Правоохоронці заявили, що зібрали докази того, що група осіб, яка діє на користь групи Шора, отримувала гроші через мобільний додаток PSB російського «Промсвязьбанка», який знаходиться під міжнародними санкціями.

За інформацією поліції, частину коштів, що надходили через PSB, пізніше виводили через додаток Telegram за допомогою чат-бота Bankgreenmanager. Також зазначається, що через групи в цьому месенджері члени організації отримували вказівки від кураторів із Росії, які просили поширювати та коментувати у соцмережах відеоролики з фейковою інформацією.

Крім того, молдовські слідчі стверджують, що представники злочинної організації встановлювали на телефонах громадян додаток Taito. З його допомогою завербовані громадяни отримують інструкції та повідомлення від своїх координаторів.

«Правоохоронці затримали двох підозрюваних. Під час обшуків у них вилучили незареєстровану зброю, мобільні телефони, ноутбуки, банківські документи, платіжні картки Pyypl та інші предмети, які можуть стосуватися справи... Також у поліції зазначили, що затримані фігурують в іншій кримінальній справі щодо підкупу виборців, яку розглядає суд Сорок», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Молдови у четвер провела обшуки у різних містах у справі про підкуп виборців та незаконне фінансування.

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, який очолює визнану в Молдові неконституційною проросійську партію «Шор», заявив, що обшуки проходять у його прибічників. За його словами, приводом для обшуків стала підозра про втручання у парламентські вибори, заплановані на 28 вересня.

Чергові вибори до найвищого законодавчого органу Республіки Молдова відбудуться 28 вересня цього року.
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес