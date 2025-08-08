Румунія підозрює Росію в саботажі через забруднену нафту в турецькому терміналі - ЗМІ

Румунська влада розслідує можливий випадок саботажу з боку РФ, пов'язаний з навмисним забрудненням азербайджанської сирої нафти, призначеної для нафтопереробного заводу Petrobrazi компанії OMV Petrom.

Про це повідомляє Romania-Insider із посиланням на румунські ЗМІ, передає Укрінформ.

У партії нафти, яка транспортувалася нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан через Азербайджан, Грузію і Туреччину, перед відправкою до Румунії було виявлено небезпечно високий рівень хлору. Зазначається, що забруднення могло спричинити сильну корозію інфраструктури нафтопереробних заводів і спровокувати національну кризу з постачанням палива.

Компанія OMV Petrom підтвердила, що забруднення було виявлено під час планових перевірок якості. BTC Pipeline, оператор 1700-кілометрового нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан, також підтвердив інцидент, в результаті якого корозійною речовиною було забруднено кілька резервуарів на терміналі. В результаті були скасовані заплановані поставки до порту Констанца, що створило тимчасовий дефіцит на нафтопереробному заводі Petrobrazi.

Romania-Insider, з посиланням на румунське видання G4media.ro і його джерела, пише, що забруднення могло бути здійснене шляхом впорскування хлору в трубопровід. Це операція, яка може бути виконана за допомогою відносно невеликої кількості танкерів, що потенційно може становити тактику гібридної війни з боку Росії, пишуть ЗМІ.

Забруднена нафта з цієї ж партії також потрапила до інших європейських країн. Італійська енергетична компанія ENI підтвердила ЗМІ, що один з її нафтопереробних заводів отримав забруднену нафту. Чеська компанія Orlen Unipetrol, яка мала переробляти цю ж нафту, зупинила роботу, щоб запобігти потенційним збиткам.

Румунська влада публічно не заявляла, хто відповідальний за інцидент, але джерела в органах безпеки, на які посилаються місцеві ЗМІ, описують цю подію як таку, що відповідає попереднім моделям ворожого саботажу, пов'язаного з енергетикою.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики Румунії у понеділок оголосило надзвичайну ситуацію кризового рівня у постачанні сирої нафти та дозволило вилучити десятки тисяч тонн нафти і дизельного палива із резервних запасів країни через забруднення сировини на нафтовому терміналі у Туреччині.