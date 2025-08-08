Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост

 

Ліп-Бу Тан, керівник Intel, від якого президент США вимагає покинути свою посаду через зв'язки з Китаєм, прокоментував заяву Дональда Трампа та розповів, що співпрацює з адміністрацією для розв'язання цих питань.

В офіційному листі, розісланому всім працівникам Intel невдовзі після заяви Дональда Трампа, Тан каже, що США є його домом вже понад 40 років, що він любить цю країну й безмежно вдячний за всі можливості. Він також відзначає, що любить Intel, а також, що керування компанією у критичний момент "це не просто робота, це привілей".

"Ця галузь дала мені так багато, наша компанія відіграла таку ключову роль, і для мене честь працювати з вами всіма, щоб відновити силу Intel та створити інновації майбутнього. Успіх Intel є важливим для лідерства США в галузі технологій та виробництва, національної безпеки та економічної могутності. Саме це рухає наш бізнес у всьому світі. Саме це мотивувало мене приєднатися до цієї команди, і саме це спонукає мене щодня просувати важливу роботу, яку ми робимо разом, щоб побудувати сильніше майбутнє", - пише Тан.

Він також заявив, що зараз шириться безліч дезінформації щодо його попередніх ролей у Walden International та Cadence Design Systems, до яких в уряду США теж були питання щодо безпеки. Він каже, що понад 40 років "завжди діяв відповідно до найвищих правових та етичних стандартів" будуючи стосунки по всьому світу.

Далі він безпосередньо прокоментував вимоги президента США покинути посадку керівника Intel:

"Ми співпрацюємо з адміністрацією, щоб розв'язати порушені питання та забезпечити повну наявність фактів. Я повністю поділяю відданість Президента справі просування національної та економічної безпеки США, я ціную його лідерство у просуванні цих пріоритетів і пишаюся тим, що очолюю компанію, яка відіграє таку важливу роль у досягненні цих цілей".

На останок Тан заявив, що рада директорів Intel повністю підтримує його роботу з трансформації компанії, що включає скорочення 33 тисяч працівників до кінця 2025 року та відмову від виробничого процесу, на який було витрачено мільярди доларів.

"Особливо приємно бачити, як ми переходимо до масового виробництва з використанням найсучаснішої технології напівпровідникового процесу в країні пізніше цього року. Це буде важливою віхою, яка свідчить про вашу роботу та важливу роль, яку Intel відіграє в технологічній екосистемі США", - сказав Тан.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Intel
 

