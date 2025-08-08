Суд США призупинив будівництво центру утримання мігрантів «Алігатор Алькатрас» у Флориді

Федеральний суд США призупинив у четвер будівництво імміграційного центру тимчасового утримання «Алігатор Алькатрас» у Флориді на два тижні, оскільки воно може суперечити федеральному закону про охорону довкілля.

Як передає Укрінформ з посиланням на The Hill, окружна суддя Кетлін Вільямс видала тимчасовий наказ після дводенних слухань у залі суду в Маямі.

Ця ухвала забороняє проведення земляних робіт, асфальтування, встановлення освітлення та іншої інфраструктури. Водночас імміграційна служба все ще має право утримувати мігрантів у цій установі.

Суддя також розглядає можливість запровадження безстрокової заборони на подальше будівництво.

Центр «Алігатор Алькатрас» (Alligator Alcatraz), розташований у заболоченій місцевості в оточенні заповідника «Еверглейдс», відкрився на початку липня й може утримувати тисячі людей. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем назвала його зразком для майбутніх центрів утримання мігрантів, які можуть функціонувати під контролем окремих штатів.

Екологічні організації «Центр біологічного різноманіття» та «Друзі Еверглейдс» подали позов наприкінці червня, стверджуючи, що проєкт порушує закон про національну політику в галузі охорони довкілля, який вимагає від уряду врахування екологічних наслідків перед схваленням масштабних інфраструктурних проєктів.