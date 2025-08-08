Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Південній Кореї прокуратура вимагає видати ордер на арешт колишньої першої леді
12:55 08.08.2025 |
Команда спеціального прокурора у четвер подала клопотання про видачу ордера на арешт колишньої першої леді Південної Кореї Кім Кон Хі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Команда спеціального прокурора Мін Джун Кі заявила, що подала клопотання про видачу ордера за звинуваченнями у порушенні закону про ринок капіталу, закону про політичні фонди та закону про прийняття хабарів за посередництво.
«Ми подали запит після того, як визначили, що критерії для видачі ордера на арешт були виконані», - заявив на пресконференції помічник спепрокурора О Чон Хі.
За інформацією юридичних джерел, слухання щодо видачі ордера відбудеться у Центральному окружному суді Сеула наступного вівторка.
Кім, дружина ув'язненого експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля, з'явилися у середу в офісі спеціального прокурора на допит щодо її ймовірної причетності до маніпулювання цінами на акції, втручання у номінацію кандидатів на парламентські довибори 2022 року та отримання хабаря в обмін на ділові послуги для Церкви об'єднання. Звинувачення, вказані в ордері на арешт, як вважається, пов'язані із перерахованими звинуваченнями.
Кім також допитували про не включення дорогого намиста до обов'язкового за законом переліку активів, але пов'язане з цим звинувачення не було включено до ордера. Повідомляється, що вона переважно заперечувала звинувачення проти неї.
Згідно із Кримінально-процесуальним кодексом країни, критеріями для арешту є побоювання щодо знищення доказів та ризик втечі. Команда Міна має розслідувати загалом 16 кримінальних звинувачень проти Кім.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Румунія підозрює Росію в саботажі через забруднену нафту в турецькому терміналі - ЗМІ
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Туск передбачив «заморозку» у війні РФ проти України
|Суд США призупинив будівництво центру утримання мігрантів «Алігатор Алькатрас» у Флориді
|У Південній Кореї прокуратура вимагає видати ордер на арешт колишньої першої леді
|В Ізраїлі схвалили взяття міста Газа під контроль
Бізнес
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній