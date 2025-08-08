У Південній Кореї прокуратура вимагає видати ордер на арешт колишньої першої леді

Команда спеціального прокурора у четвер подала клопотання про видачу ордера на арешт колишньої першої леді Південної Кореї Кім Кон Хі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Команда спеціального прокурора Мін Джун Кі заявила, що подала клопотання про видачу ордера за звинуваченнями у порушенні закону про ринок капіталу, закону про політичні фонди та закону про прийняття хабарів за посередництво.

«Ми подали запит після того, як визначили, що критерії для видачі ордера на арешт були виконані», - заявив на пресконференції помічник спепрокурора О Чон Хі.

За інформацією юридичних джерел, слухання щодо видачі ордера відбудеться у Центральному окружному суді Сеула наступного вівторка.

Кім, дружина ув'язненого експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля, з'явилися у середу в офісі спеціального прокурора на допит щодо її ймовірної причетності до маніпулювання цінами на акції, втручання у номінацію кандидатів на парламентські довибори 2022 року та отримання хабаря в обмін на ділові послуги для Церкви об'єднання. Звинувачення, вказані в ордері на арешт, як вважається, пов'язані із перерахованими звинуваченнями.

Кім також допитували про не включення дорогого намиста до обов'язкового за законом переліку активів, але пов'язане з цим звинувачення не було включено до ордера. Повідомляється, що вона переважно заперечувала звинувачення проти неї.

Згідно із Кримінально-процесуальним кодексом країни, критеріями для арешту є побоювання щодо знищення доказів та ризик втечі. Команда Міна має розслідувати загалом 16 кримінальних звинувачень проти Кім.