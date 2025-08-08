Фінансові новини
- 08.08.25
- 12:10
RSS
мапа сайту
Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінила власника
11:59 08.08.2025 |
Американські медіахолдинги Paramount Global і Skydance Media у четвер, 7 серпня, оголосили про об'єднання, закривши анонсовану рік тому угоду. Нова об'єднана медіакомпанія отримала назву Paramount, a Skydance Corporation з тикером PSKY на біржі Nasdaq, йдеться на сайті Paramount.
Вона об'єднала такі відомі бренди, як Paramount Pictures, CBS (найбільш популярна телевізійна мережа Америки), CBS News, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, стримінгові сервіси Paramount+ та Pluto TV, а також активи студії Skydance.
Головою та генеральним директором нової компанії став Девід Еллісон, син одного з найбагатших мільярдерів світу Ларрі Еллісона, засновника Oracle. Еллісон-старший - давній донор Республіканської партії та Дональда Трампа.
У своїй заяві Еллісон підкреслив амбіційні плани компанії: "Сьогодні розпочинається важливий і захопливий етап - перенесення спадщини Paramount як знакової голлівудської студії у нову епоху розваг".
The Information вказує, що Paramount зараз значно відстає від конкурентів у сфері стримінгу.
Якщо лідер ринку Netflix має 301 млн підписників, то у Paramount їх тільки 77 млн (четверте місце). Фінансові показники відображають цей розрив: Netflix отримав квартальний дохід в розмірі $11 млрд, тоді як Paramount - $2,2 млрд. Квартальний прибуток у Netflix - $3,8 млрд, у Paramount - $157 млн.
Стратегічним інвестиційним партнером Еллісона в угоді з поглинання Paramount стала компанія RedBird Capital Partners.
