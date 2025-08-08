Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінила власника

 

Американські медіахолдинги Paramount Global і Skydance Media у четвер, 7 серпня, оголосили про об'єднання, закривши анонсовану рік тому угоду. Нова об'єднана медіакомпанія отримала назву Paramount, a Skydance Corporation з тикером PSKY на біржі Nasdaq, йдеться на сайті Paramount.

Вона об'єднала такі відомі бренди, як Paramount Pictures, CBS (найбільш популярна телевізійна мережа Америки), CBS News, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, стримінгові сервіси Paramount+ та Pluto TV, а також активи студії Skydance.

Головою та генеральним директором нової компанії став Девід Еллісон, син одного з найбагатших мільярдерів світу Ларрі Еллісона, засновника Oracle. Еллісон-старший - давній донор Республіканської партії та Дональда Трампа.

У своїй заяві Еллісон підкреслив амбіційні плани компанії: "Сьогодні розпочинається важливий і захопливий етап - перенесення спадщини Paramount як знакової голлівудської студії у нову епоху розваг".

The Information вказує, що Paramount зараз значно відстає від конкурентів у сфері стримінгу.

Якщо лідер ринку Netflix має 301 млн підписників, то у Paramount їх тільки 77 млн (четверте місце). Фінансові показники відображають цей розрив: Netflix отримав квартальний дохід в розмірі $11 млрд, тоді як Paramount - $2,2 млрд. Квартальний прибуток у Netflix - $3,8 млрд, у Paramount - $157 млн.

Стратегічним інвестиційним партнером Еллісона в угоді з поглинання Paramount стала компанія RedBird Capital Partners.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес