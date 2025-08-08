Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російська нафта пропонується зі знижками: Індія скорочує закупівлі через мита США
11:58 08.08.2025 |
Китайським покупцям пропонуються термінові постачання флагманської російської нафти Urals, що свідчить про зміни на світовому нафтовому ринку.
Про це повідомляє Bloomberg.
Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп посилив тиск на Індію через її закупівлі у Москви.
Постачання Urals з надходженням у жовтні рекламуються покупцям за нижчими цінами, що викликає інтерес у державних і приватних нафтопереробних заводів (НПЗ), які наразі ведуть перемовини щодо вантажів.
Хоча Китай є покупцем №1 російської нафти, що постачається морським і наземним шляхами, місцеві НПЗ переважно купують сорт ESPO, який виробляється й завантажується зі східної частини країни.
Імпорт Urals, що постачається з портів на заході, зазвичай не входить до звичного попиту китайських переробників через географічну відстань і високі витрати на транспортування.
Раніше цього тижня Дональд Трамп оголосив про подвоєння мит на весь індійський імпорт як покарання за закупівлі російської нафти. Цей крок США спонукав державні НПЗ Індії відмовитися від закупівель і шукати альтернативні постачання, звільнивши обсяги, які могли б опинитися в Китаї.
Попри це, хоча Китай розглядається як потенційний альтернативний ринок для Urals, залишається незрозумілим, чи Пекін компенсує втрату індійського попиту на тлі торговельної напруженості з Вашингтоном. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати також можуть запровадити мита для Китаю.
На цьому тлі трейдери ведуть перемовини з потенційними китайськими покупцями щодо постачання нафти Urals за ціною з надбавкою $1,5 за барель до котирувань лондонської Brent. Це нижче, ніж попередня різниця (близько $2,5), яка фіксувалась наприкінці минулого тижня.
Минулого місяця китайський НПЗ Shandong Yulong Petrochemical Co. придбав нафту Urals, що стало рідкісною покупкою.
Зі слів аналітика Energy Aspects Цзянаня Суна, хоча Індія суттєво скорочує спотові закупівлі з Росії, деякі китайські НПЗ отримали кілька вантажів Urals з постачанням у жовтні. Він зазначив, що Китай навряд чи зможе поглинути всі російські барелі, від яких відмовилася Індія.
Сун додав, що Urals не є базовим сортом для китайських державних НПЗ, що обмежує інтерес країни до стратегічного накопичення цього сорту. Він також вважає, що китайські державні підприємства будуть обережними щодо придбання додаткових російських барелів на тлі торгових перемовин між США й Китаєм.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Російська нафта пропонується зі знижками: Індія скорочує закупівлі через мита США
|ООН заявляє про критичне недофінансування гуманітарних програм у світі
|Камбоджа теж висунула Трампа на Нобелівську премію миру
|Китайського виробника дронів DJI виганяють із США – Bloomberg
|Влада Гагаузії не визнає вирок Євгенії Гуцул і обіцяє її захищати
Бізнес
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році