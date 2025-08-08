Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ООН заявляє про критичне недофінансування гуманітарних програм у світі
10:39 08.08.2025 |
Гуманітарне фінансування у світі, що здійснюється через структури ООН, впало до критично низького рівня - виділено менш як 17% від необхідної суми в 46 мільярдів доларів для покриття глобальних потреб 2025 року.
Як передає власкор Укрінформу, про це заявив у четвер журналістам заступник речника генсека ООН Фархан Гак, посилаючись на дані Управління ООН з координації гуманітарних питань.
«На початку другої половини року гуманітарна фінансова ситуація залишається катастрофічною. Ми отримали менш як 17% від потрібної суми - це тривожне зниження на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року», - наголосив він.
За словами Гака, цей дефіцит фінансування є «болісним нагадуванням» про мільйони вразливих людей, які можуть залишитися без їжі та базової допомоги.
«Як ми вже попереджали, ми та наші партнери змушені робити більше з меншими ресурсами - і це має величезну ціну для людей, яким ми намагаємось допомогти», - зазначив він.
Заступник речника підкреслив, що в червні, у відповідь на найбільші скорочення фінансування в історії міжнародної гуманітарної системи, ООН оголосила про «гіперпріоритетний» глобальний заклик до донорів - з метою підтримати 114 мільйонів осіб, які потребують допомоги.
Цього року ООН неодноразово зверталася до міжнародної спільноти з закликами терміново збільшити фінансування гуманітарних програм, особливо в зонах конфліктів та природних катастроф, зокрема для потреб України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ООН заявляє про критичне недофінансування гуманітарних програм у світі
|Камбоджа теж висунула Трампа на Нобелівську премію миру
|Китайського виробника дронів DJI виганяють із США – Bloomberg
|Влада Гагаузії не визнає вирок Євгенії Гуцул і обіцяє її захищати
|Уряд Німеччини розробив законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям
|Британія почала відмовляти українцям у постійному притулку
Бізнес
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році