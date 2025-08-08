Авторизация

ООН заявляє про критичне недофінансування гуманітарних програм у світі

 

Гуманітарне фінансування у світі, що здійснюється через структури ООН, впало до критично низького рівня - виділено менш як 17% від необхідної суми в 46 мільярдів доларів для покриття глобальних потреб 2025 року.

Як передає власкор Укрінформу, про це заявив у четвер журналістам заступник речника генсека ООН Фархан Гак, посилаючись на дані Управління ООН з координації гуманітарних питань.

«На початку другої половини року гуманітарна фінансова ситуація залишається катастрофічною. Ми отримали менш як 17% від потрібної суми - це тривожне зниження на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року», - наголосив він.

За словами Гака, цей дефіцит фінансування є «болісним нагадуванням» про мільйони вразливих людей, які можуть залишитися без їжі та базової допомоги.

«Як ми вже попереджали, ми та наші партнери змушені робити більше з меншими ресурсами - і це має величезну ціну для людей, яким ми намагаємось допомогти», - зазначив він.

Заступник речника підкреслив, що в червні, у відповідь на найбільші скорочення фінансування в історії міжнародної гуманітарної системи, ООН оголосила про «гіперпріоритетний» глобальний заклик до донорів - з метою підтримати 114 мільйонів осіб, які потребують допомоги.

Цього року ООН неодноразово зверталася до міжнародної спільноти з закликами терміново збільшити фінансування гуманітарних програм, особливо в зонах конфліктів та природних катастроф, зокрема для потреб України.
 

