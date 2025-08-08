Авторизация

Камбоджа теж висунула Трампа на Нобелівську премію миру

 

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет направив листа Нобелівському комітету з пропозицією присудити Нобелівську премію миру президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Як випливає з публікації на його сторінці у Facebook, листа датовано 7-м серпня.

Глава уряду Камбоджі висуває Трампа на отримання Нобелівської премії миру "на знак визнання його історичного внеску у зміцнення глобального миру", йдеться в листі.

Хун Манет вказав і на "видатну мудрість у державному управлінні" Трампа, який "виявив прихильність вирішенню конфліктів і запобіганню руйнівним війнам завдяки далекоглядній і новаторській дипломатії".

Крім того, очільник камбоджійського уряду висловив вдячність за посередницькі зусилля Трампа у врегулюванні конфлікту між Камбоджею і Таїландом. "Це своєчасне втручання, що дозволило уникнути потенційно руйнівного конфлікту, зіграло ключову роль у запобіганні значних людських втрат і відкрило шлях до відновлення миру між двома країнами", - зазначив прем'єр-міністр Камбоджі в листі.

Також у ньому наголошується, що президенту США вдалося домогтися "виняткових результатів у зниженні напруженості в деяких з найбільш нестабільних регіонів світу".

Камбоджа і Таїланд погодили перемир'я після погроз Трампа

Нагадаємо, 28 липня уряди Камбоджі й Таїланду домовилися про "негайне та безумовне припинення вогню" після п'яти дній бойових дій на кордоні між двома азійськими державами. Цьому передували погрози Трампа запровадити торговельні обмеження проти двох країн, якщо вони не укладуть мирної угоди.

Після досягнення миру камбоджійський прем'єр додав, що глибоко цінує "рішуче посередництво" президента США Дональда Трампа та конструктивну участь Китаю.

Натомість у Білому домі наголошували, що досягнуте стало можливим саме завдяки Трампу. "Дайте йому Нобелівську премію миру!" - написала речниця Білого дому Керолайн Лівітт у соцмережі X у день досягнення перемир'я між двома азійськими державами.

Камбоджа - не перша країна, влада якої ухвалила рішення висунути Трампа на отримання Нобелівської премії миру. Раніше цього року це вже зробив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Така ініціатива походить й від Пакистану, де вказують на "рішуче дипломатичне втручання та ключове лідерство" Трампа, що, на думку пакистанського уряду, дозволило уникнути подальшого загострення конфлікту з Індією.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

