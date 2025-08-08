Авторизация

Влада Гагаузії не визнає вирок Євгенії Гуцул і обіцяє її захищати

 

Народні збори (аналог парламенту) і Виконавчий комітет (аналог уряду) молдовського автономного регіону Гагаузія у четвер ухвалили резолюцію, в якому назвав недійсним вирок главі регіону Євгенії Гуцул у справі про фінансування незаконної партії "Шор".

Як повідомляє "Європейська правда", текст резолюції опублікований на сайті Народних зборів Гагаузії.

У резолюції гагаузькі політики визнали "неправосудним" вирок Гуцул, назвавши його "ухваленим під політичним тиском", "поза межами закону" і "в порушення основоположних конституційних принципів судочинства і прав людини".

Вони також доручили Виконавчому комітету (аналогу уряду) Гагаузії "припиняти будь-які спроби центральних органів влади або їхніх представників незаконно втручатися в діяльність органів влади Гагаузії" і звернутись до влади Молдови, Росії, Туреччини, Китаю, Індії та США й міжнародних організацій.

А керівництво парламенту Гагаузії має, серед іншого, організувати "масові мирні акції протесту" на захист башкана і створити "Регіональний штаб для координації всіх дій".

Главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул у вівторок засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Нагадаємо, Євгенію Гуцул звинувачували у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.

Прокуратура просила для башкана Гагаузії девʼять років позбавлення волі.
Ключові теги: Молдова
 

