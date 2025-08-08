Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Влада Гагаузії не визнає вирок Євгенії Гуцул і обіцяє її захищати
09:33 08.08.2025 |
Народні збори (аналог парламенту) і Виконавчий комітет (аналог уряду) молдовського автономного регіону Гагаузія у четвер ухвалили резолюцію, в якому назвав недійсним вирок главі регіону Євгенії Гуцул у справі про фінансування незаконної партії "Шор".
Як повідомляє "Європейська правда", текст резолюції опублікований на сайті Народних зборів Гагаузії.
У резолюції гагаузькі політики визнали "неправосудним" вирок Гуцул, назвавши його "ухваленим під політичним тиском", "поза межами закону" і "в порушення основоположних конституційних принципів судочинства і прав людини".
Вони також доручили Виконавчому комітету (аналогу уряду) Гагаузії "припиняти будь-які спроби центральних органів влади або їхніх представників незаконно втручатися в діяльність органів влади Гагаузії" і звернутись до влади Молдови, Росії, Туреччини, Китаю, Індії та США й міжнародних організацій.
А керівництво парламенту Гагаузії має, серед іншого, організувати "масові мирні акції протесту" на захист башкана і створити "Регіональний штаб для координації всіх дій".
Главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул у вівторок засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".
Нагадаємо, Євгенію Гуцул звинувачували у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.
У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.
Прокуратура просила для башкана Гагаузії девʼять років позбавлення волі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ООН заявляє про критичне недофінансування гуманітарних програм у світі
|Камбоджа теж висунула Трампа на Нобелівську премію миру
|Китайського виробника дронів DJI виганяють із США – Bloomberg
|Влада Гагаузії не визнає вирок Євгенії Гуцул і обіцяє її захищати
|Уряд Німеччини розробив законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям
|Британія почала відмовляти українцям у постійному притулку
Бізнес
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році