Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Німеччини розробив законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям

 

Федеральне міністерство праці та соціальних питань Німеччини розробило й передало на узгодження законопроєкт про зміни у виплатах для українських біженців, пише Handelsblatt.

Законопроєкт передбачає, що українці, які приїхали до Німеччини з квітня цього року або пізніше, отримуватимуть не громадянську допомогу (Bürgergeld), а нижчі виплати для шукачів притулку (Asylbewerberleistungen).

Якщо стандартна ставка Bürgergeld для однієї людини досягає 563 євро, то виплата для шукачів притулку становить 441 євро, або приблизно на 20% менше.

Причиною таких змін є постійне зростання витрат на базове забезпечення для шукачів роботи, що містить Bürgergeld. Торік загальні витрати склали близько 47 млрд євро, з яких 6,6 млрд євро виплатили українцям.

Водночас у Німеччині частка українських біженців, які працюють, менша, ніж в інших країнах.

Для українських біженців, які прибули після 1 квітня, але до набрання чинності нового закону, вже призначені виплати Bürgergeld продовжуватимуться, але не довше, ніж до кінця травня 2026 року.

Зміни не стосуються українських біженців, які прибули до 1 квітня 2025 року, а також тих, хто приїхав за міграційними програмами для кваліфікованих працівників або для навчання.

Очікується, що завдяки цим змінам уряд Німеччини заощадить близько 1,2 млрд євро у 2026 році та 350 млн євро у 2027 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес