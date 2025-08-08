Фінансові новини
Уряд Німеччини розробив законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям
09:28 08.08.2025 |
Федеральне міністерство праці та соціальних питань Німеччини розробило й передало на узгодження законопроєкт про зміни у виплатах для українських біженців, пише Handelsblatt.
Законопроєкт передбачає, що українці, які приїхали до Німеччини з квітня цього року або пізніше, отримуватимуть не громадянську допомогу (Bürgergeld), а нижчі виплати для шукачів притулку (Asylbewerberleistungen).
Якщо стандартна ставка Bürgergeld для однієї людини досягає 563 євро, то виплата для шукачів притулку становить 441 євро, або приблизно на 20% менше.
Причиною таких змін є постійне зростання витрат на базове забезпечення для шукачів роботи, що містить Bürgergeld. Торік загальні витрати склали близько 47 млрд євро, з яких 6,6 млрд євро виплатили українцям.
Водночас у Німеччині частка українських біженців, які працюють, менша, ніж в інших країнах.
Для українських біженців, які прибули після 1 квітня, але до набрання чинності нового закону, вже призначені виплати Bürgergeld продовжуватимуться, але не довше, ніж до кінця травня 2026 року.
Зміни не стосуються українських біженців, які прибули до 1 квітня 2025 року, а також тих, хто приїхав за міграційними програмами для кваліфікованих працівників або для навчання.
Очікується, що завдяки цим змінам уряд Німеччини заощадить близько 1,2 млрд євро у 2026 році та 350 млн євро у 2027 році.
