Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США пообіцяли $50 млн винагороди за інформацію про лідера Венесуели Мадуро
09:11 08.08.2025 |
Міністерство юстиції та Державний департамент США оголосили винагороду розміром 50 мільйонів доларів за інформацію, яка дасть змогу затримати венесуельського самопроголошеного президента Ніколаса Мадуро.
Про це повідомила генеральна прокурорка США Пем Бонді.
Йому закидають наркоторгівлю. Зокрема, йдеться про використання організацій, визнаних Вашингтоном терористичними, для завезення наркотиків до Сполучених Штатів.
США не визнають Мадуро президентом Венесуели ще з 2019 року, а отже, вважають його «перемогу» минулого року шахрайством.
Ще пʼять років тому у федеральному обвинувальному акті окружного суду Південного округу Нью-Йорка його звинуватили в «наркотероризмі». Відтоді за інформацію про Мадуро пропонували 15 мільйонів доларів, у січні цьогоріч суму збільшили до 25 мільйонів, а тепер її взагалі подвоїли.
Американський Мінʼюст також конфіскував активи, пов'язані з Мадуро, на понад 700 мільйонів доларів, зокрема це два приватні літаки та девʼять автомобілів.
«Він є одним із найбільших наркоторговців у світі та становить загрозу нашій національній безпеці. [...] Під керівництвом президента Трампа Мадуро не уникне правосуддя, і він буде притягнутий до відповідальності за свої мерзенні злочини», - заявила Бонді.
Мадуро та вибори у Венесуелі
Вибори президента у Венесуелі відбулися 28 липня 2024 року. Переможцем виборів офіційно оголосили чинного президента Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі вже 11 років. Згодом його перемогу ратифікував і Верховний суд Венесуели.
За даними виборчої ради Венесуели, після підрахунку 80% бюлетенів Мадуро набрав 51% голосів, однак екзитполи свідчили про перемогу його суперника Едмундо Гонсалеса, який, згідно з офіційними даними, отримав 44,02% голосів виборців.
Опозиція не визнала його перемогу й заявила про фальсифікації. Міжнародна спільнота також висловила сумніви щодо прозорості виборів у Венесуелі. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати «серйозно стурбовані тим, що оголошений результат не відображає волю чи голосування народу Венесуели».
На тлі оголошення результатів виборів у столиці Венесуели - місті Каракас - спалахнули масові протести.
За даними ООН, на антиурядових демонстраціях уже вбили щонайменше 23 протестувальників, ще близько 2400 затримали. Мадуро називає демонстрантів екстремістами та фашистами.
Зазначимо, що Україна, як і країни Європейського Союзу, не визнає Мадуро президентом Венесуели.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ООН заявляє про критичне недофінансування гуманітарних програм у світі
|Камбоджа теж висунула Трампа на Нобелівську премію миру
|Китайського виробника дронів DJI виганяють із США – Bloomberg
|Влада Гагаузії не визнає вирок Євгенії Гуцул і обіцяє її захищати
|Уряд Німеччини розробив законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям
|Британія почала відмовляти українцям у постійному притулку
Бізнес
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році