У США пообіцяли $50 млн винагороди за інформацію про лідера Венесуели Мадуро

Міністерство юстиції та Державний департамент США оголосили винагороду розміром 50 мільйонів доларів за інформацію, яка дасть змогу затримати венесуельського самопроголошеного президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомила генеральна прокурорка США Пем Бонді.

Йому закидають наркоторгівлю. Зокрема, йдеться про використання організацій, визнаних Вашингтоном терористичними, для завезення наркотиків до Сполучених Штатів.

США не визнають Мадуро президентом Венесуели ще з 2019 року, а отже, вважають його «перемогу» минулого року шахрайством.

Ще пʼять років тому у федеральному обвинувальному акті окружного суду Південного округу Нью-Йорка його звинуватили в «наркотероризмі». Відтоді за інформацію про Мадуро пропонували 15 мільйонів доларів, у січні цьогоріч суму збільшили до 25 мільйонів, а тепер її взагалі подвоїли.

Американський Мінʼюст також конфіскував активи, пов'язані з Мадуро, на понад 700 мільйонів доларів, зокрема це два приватні літаки та девʼять автомобілів.

«Він є одним із найбільших наркоторговців у світі та становить загрозу нашій національній безпеці. [...] Під керівництвом президента Трампа Мадуро не уникне правосуддя, і він буде притягнутий до відповідальності за свої мерзенні злочини», - заявила Бонді.

Мадуро та вибори у Венесуелі

Вибори президента у Венесуелі відбулися 28 липня 2024 року. Переможцем виборів офіційно оголосили чинного президента Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі вже 11 років. Згодом його перемогу ратифікував і Верховний суд Венесуели.

За даними виборчої ради Венесуели, після підрахунку 80% бюлетенів Мадуро набрав 51% голосів, однак екзитполи свідчили про перемогу його суперника Едмундо Гонсалеса, який, згідно з офіційними даними, отримав 44,02% голосів виборців.

Опозиція не визнала його перемогу й заявила про фальсифікації. Міжнародна спільнота також висловила сумніви щодо прозорості виборів у Венесуелі. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати «серйозно стурбовані тим, що оголошений результат не відображає волю чи голосування народу Венесуели».

На тлі оголошення результатів виборів у столиці Венесуели - місті Каракас - спалахнули масові протести.

За даними ООН, на антиурядових демонстраціях уже вбили щонайменше 23 протестувальників, ще близько 2400 затримали. Мадуро називає демонстрантів екстремістами та фашистами.

Зазначимо, що Україна, як і країни Європейського Союзу, не визнає Мадуро президентом Венесуели.