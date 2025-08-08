Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держдеп про можливу зустріч Трампа з Путіним: питання не довіри, а дій
09:02 08.08.2025 |
У Державному департаменті США, коментуючи можливу зустріч президента Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним, заявили, що її слід розглядати на як питання довіри, а як питання дій.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав заступник речниці Держдепу Томмі Піготт.
Він зазначив, що американська сторона постійно підтримує зв'язок з партнерами в Європі та з Україною.
Речник Держдепу наголосив, що кінцева мета адміністрації Трампа - "покласти край цьому конфлікту, змусити сторони сісти за стіл переговорів, домогтися припинення вогню і довгострокового миру".
На запитання щодо потенційної зустрічі Трампа з Путіним і чи довіряють у США кремлівському правителю, Піготт відповів: "Це не питання довіри. Це питання дій. Президент описав, як він був розчарований діями Росії, які ми спостерігали протягом останніх тижнів".
За його словами, Трамп говорив "про необхідність бачити дії, а не лише слова".
"Тож це не питання довіри. Це питання дій і того, щоб зробити все можливе для сприяння досягненню миру і припиненню цієї війни", - підкреслив речник.
Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями - ймовірно, наступного тижня, - планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.
Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.
Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія - США на рівні лідерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ООН заявляє про критичне недофінансування гуманітарних програм у світі
|Камбоджа теж висунула Трампа на Нобелівську премію миру
|Китайського виробника дронів DJI виганяють із США – Bloomberg
|Влада Гагаузії не визнає вирок Євгенії Гуцул і обіцяє її захищати
|Уряд Німеччини розробив законопроєкт про зменшення виплат українським біженцям
|Британія почала відмовляти українцям у постійному притулку
Бізнес
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році