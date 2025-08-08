У Трампа можуть перенести ще на 90 днів підвищення тарифів для Китаю

В адміністрації президента США Дональда Трампа допускають, що президент продовжить термін укладання торговельної угоди з Китаєм, який спливає наступного вівторка, ще на 90 днів, і США не вводитимуть нових тарифів проти китайського імпорту в цей період.

З такою заявою виступив у четвер в ефірі Fox Business міністр торгівлі США Говард Латнік, передає Укрінформ.

«Я думаю, що ми залишимо це рішення торговельній команді й президенту. Але цілком імовірно, що вони дійдуть згоди та продовжать це ще на 90 днів», - сказав міністр.

Такий крок може продовжити «перемир'я» в тарифній війні між двома найбільшими економіками світу, встановлене раніше Трампом до 12 серпня. Це відбувається на тлі того, як минулого місяця сторони не досягли чіткої згоди під час третього раунду переговорів.

Крім того, президент Трамп зацікавлений у проведенні саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном цієї осені, що також може вплинути на пом'якшення позиції глави Білого дому щодо Китаю.