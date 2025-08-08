Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 01:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Трампа можуть перенести ще на 90 днів підвищення тарифів для Китаю
23:47 07.08.2025 |
В адміністрації президента США Дональда Трампа допускають, що президент продовжить термін укладання торговельної угоди з Китаєм, який спливає наступного вівторка, ще на 90 днів, і США не вводитимуть нових тарифів проти китайського імпорту в цей період.
З такою заявою виступив у четвер в ефірі Fox Business міністр торгівлі США Говард Латнік, передає Укрінформ.
«Я думаю, що ми залишимо це рішення торговельній команді й президенту. Але цілком імовірно, що вони дійдуть згоди та продовжать це ще на 90 днів», - сказав міністр.
Такий крок може продовжити «перемир'я» в тарифній війні між двома найбільшими економіками світу, встановлене раніше Трампом до 12 серпня. Це відбувається на тлі того, як минулого місяця сторони не досягли чіткої згоди під час третього раунду переговорів.
Крім того, президент Трамп зацікавлений у проведенні саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном цієї осені, що також може вплинути на пом'якшення позиції глави Білого дому щодо Китаю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Найбільший експортний контракт в історії Ізраїлю: Єгипет купить газ на $35 млрд
|Зеленський наголосив на необхідності ролі Європи в "мирних переговорах" з Росії
|У Трампа можуть перенести ще на 90 днів підвищення тарифів для Китаю
|США ввели нові санкції проти Ірану через його спроби вийти з-під ембарго
|Трамп зустрінеться з путіним, тільки якщо той погодиться на зустріч із Зеленським — Білий дім
|Bloomberg: в Індії державні НПЗ призупинили закупівлю російської нафти після рішення Трампа про мита
Бізнес
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи