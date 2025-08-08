США ввели нові санкції проти Ірану через його спроби вийти з-під ембарго

Уряд Сполучених Штатів оголосив про введення нових санкцій проти організацій та осіб в Ірані, які допомагали режиму в Тегерані отримувати незаконні прибутки в обхід міжнародного ембарго, введеного проти цієї країни раніше.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC вносить до санкційних списків 18 організацій та осіб, які відіграють ключову роль у зусиллях іранського режиму щодо отримання доходів та обходу санкцій США»,- зауважили в американському відомстві.

Зокрема обмеження запроваджуються проти компаній та осіб у фінансовому й технологічному секторах Ірану.

Вказується на спроби Ірану вийти з міжнародної ізоляції через складні банківські схеми та альтернативні системи обміну платежів з метою отримання прибутків від нелегального продажу іранської нафти. Ці системи також дозволяють режиму в Тегерані далі фінансувати своїх проксі в регіоні й чинити утиски проти іранського народу.

Крім того, фінансові та інформаційно-технологічні фірми, внесені до списку санкцій, забезпечували режим передовими технологіями спостереження, які служби безпеки Ірану використовують для обмеження доступу до Інтернету та посилення обмежень для жінок.