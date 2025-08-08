Bloomberg: в Індії державні НПЗ призупинили закупівлю російської нафти після рішення Трампа про мита

Індійські державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі російської нафти після того, як США запровадили додаткові 25% тарифів на імпорт з Індії, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із планами закупівель компаній.

Співрозмовники агентства уточнили, що йдеться про компанії Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. Ці НПЗ планують утриматися від закупівель сирої нафти у майбутньому циклі закупівель, доки не отримають чітких рекомендацій від уряду.

Офіційно Нью-Делі не дав жодних вказівок нафтопереробним заводам припинити закупівлю російської сирої нафти, а уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді чинить опір тарифам Трампа.

Раніше, як повідомляли ЗМІ, нафтопереробним заводам було запропоновано розробити плани закупівлі неросійської сирої нафти.

Президент США Дональд Трамп 6 серпня видав указ про запровадження додаткового мита у розмірі 25% на імпорт товарів з Індії, заявивши, що країна прямо чи опосередковано імпортує російську нафту. Раніше щодо Індії вже діяли американські мита на імпорт у розмірі 25%. Таким чином, загальний розмір мита на товари з Індії становитиме 50%.

«Індія не тільки закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає більшу її частину на відкритому ринку з великим прибутком, - написав Трамп 4 серпня в соціальній мережі Truth Social. - Їм все одно, скільки людей в Україні гине від російської військової машини». Того ж дня Індія звинуватила США і ЄС у подвійних стандартах щодо торгівлі з Росією. У заяві МЗС Індії йдеться про те, що Вашингтон і Брюссель продовжують торгівлю з Росією, хоча для них це «не є питанням життєвої необхідності».

Міністерство закордонних справ Індії 6 серпня заявило, що рішення Трампа про запровадження додаткових мит на товари з Індії через купівлю цією країною російської нафти є «вкрай невдалим».

Індія є одним із найбільших покупців російської нафти. Значна її частина переробляється на нафтопродукти, які потім поставляються до інших країн.